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南寶樹脂昨（19）舉辦2025年第四季法人說明會。 南寶樹脂執行長許明現表示，去年營收創新高外，毛利率與營業利益也寫下紀錄；今年會加大對半導體特用化學領域的投入，看好成為成長動能，同時抵抗環境變化。南寶2025年2025年合併營收232億元，年增0.9%，創下歷史新高；歸屬母公司淨利為24.42億元，每股盈餘為20.25元，創下歷史次高。毛利率34.1%，較去年提升1.4個百分點，創下歷史新高。2025年營業利益為38.16億元，營業利益率為16.4%，較去年提升0.8個百分點，亦創下歷史新高。雖然面對全球政經情勢變化等不確定性，南寶預期在鞋材業務可望重回成長軌道，力拼今年營收再創新高。在鞋材接著劑業務方面，觀察目前消費景氣仍趨保守。然而，由於去年基期較低仍期待回歸成長。面對外部影響，南寶以優化產品結構與強化市場地位應變，將持續透過與品牌與鞋廠共同開發新材質接著技術以爭取新訂單，目前進展順利。建材與塗料業務方面，建材營收主要來自澳洲，目標持續成長。此外，亦將透過持續併購擴大建材業務版圖。塗料方面，今年將積極爭取政府基礎建設、AI 基礎建設及消費性電子等相關應用商機，預期可望帶動業務持續成長。在半導體應用的進展上，目前進度優於預期，並將擴大發展與南寶核心能力相關的半導體特化領域。去年8月南寶與新應材、信紘科共同成立合資公司「新寳紘」，進軍半導體先進封裝高階膠材市場，隨著業務順利銜接，今年起南寶供應新寶紘的半導體用膠將認列為本業營收，實質挹注公司財務表現。至於工業與其他消費性產業用接著劑，近期傳統產業相關應用普遍需求仍偏弱，尤其銷往北美地區更為顯著，南寶將以持續開發創新應用因應。未來亦將持續開發各領域新的成長機會，以及提升高毛利產品比重，策略上尋求以創新的接著解決方案切入，如提升產品效能，聚焦在半導體、電子產業，木工與紡織用膠等。此外，南寶將持續推動創新驅動的「NextGen」成長策略，同時強化股東權益報酬率(ROE)，長期目標ROE達成20%以上。南寶維持穩健的現金股利政策，日前董事會通過配發2025年現金股利18元，為歷史次高，現金股利發放率約為89%，以今（19）日收盤價計算，現金殖利率達5.5%。