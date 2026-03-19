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▲盧秀燕逐桌向僑團敬酒致意。（圖／台中市政府提供，2026.03.19）

台中市長盧秀燕於美東時間17日晚間出席華府地區僑宴，此次訪美3場僑界聚會約吸引1000人參與。盧秀燕演說時強調成熟的領導者應做「搭橋的人」而非築牆者，唯有團結內部才能帶領國家向前，她並與僑胞高唱「愛拚才會贏」。對於每一場都有僑胞拱她選總統，盧秀燕表示自己對台中市民有所承諾，會盡心盡力做好做滿到最後一天，所以「暫時不會去思考這些問題」。盧秀燕在僑宴開始前，與北美洲台灣商會聯合總會白越珠總會長簽署三合一綠色通道合作備忘錄（MOU），由台中市政府經濟發展局設立單一窗口，讓有意返台投資、置產或定居的僑胞，舉凡戶籍遷移、買房置產、投資輔導或子女就學，提供一站式專屬服務，免去多頭奔走的困擾。她在演說時指出，7年的城市治理經驗告訴她，分岐永遠不會消失，所以理解和化解非常重要。多元社會本就有不同聲音，成熟的國家和民主制度，可以在分岐中促進合作與團結。盧秀燕指出，這幾年世界變動快速、各國衝突增加，但成熟的民主制度與領導者，應致力於溝通與化解分歧。面對瞬息萬變的高科技發展與國際局勢挑戰，領導者的高度不在聲音有多大，而是如何選擇「搭橋」與團結內部，才能匯聚力量帶領國家穩健前行。盧秀燕此番訪美共出席3場僑宴，從波士頓的20幾桌、紐約的46桌到華府近40桌，共吸引約1000位僑胞參與，每場都有僑胞希望她選總統，媒體問她年底卸任後，是否朝此方向規劃？盧秀燕說，自己對台中市民有所承諾，會盡心盡力做好做滿市長工作，暫時不去思考這些問題。媒體追問「意思是卸任之後可能比較明朗？」她言明「現在都不會去想這些，因為現在的工作實在是太多了」，並強調這次是她從政30幾年來出訪任務最繁重的一次，除了要把城市外交做好、關心僑胞，還要就台美共同關心的經貿、安全、科技發展等議題進行討論。