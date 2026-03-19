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高雄某國小外發生亮刀恐嚇事件！有家長在社群上控訴，17日她的大兒子在校外等車時，遭另一名學生掏出美工刀威脅，甚至遞刀唆使兒子傷害親弟，並揚言「明天要殺一個人」，所幸最終未釀傷亡。受害學生家長心有餘悸，於社群標記市長陳其邁求助，憂心現行法規成保護漏洞，擔心校園割喉案悲劇重演。對此，校方及教育局也做出回應。事件發生於17日下午4時許，當時兩名高年級學生A生與B生在校外等待安親班接駁車，雙方雖為不同班級但平時球場上有互動，當天，雙方疑似因言語細故導致A生情緒失控，沒想到A生竟突然從口袋掏出美工刀對著B生，威脅其要求特定同學隔日出面，揚言如果沒來「我就殺了你」。過程中，一名小二女童試圖出面勸阻，卻遭A生喝斥「閉嘴」，A生甚至遞刀唆使B生傷害自己的親弟弟；並當眾表示「明天要殺一個人」，最終A生自行離去，所幸未造成傷亡，但其驚悚言行已嚇壞在場學生。受害家長得知後心有餘悸，雖慶幸兒子平安，但仍擔憂法規對兒童的保護恐成漏洞，主張家長應落實嚴格管教責任，並標記市長陳其邁求助，期盼政府能介入預防，避免類似校園割喉悲劇重演。對此，校方回應，校內美工刀平時均由老師統一控管，而A生為長期關懷對象。事發後已於深夜通報，並要求家長帶回管教、暫時請假留家。校方表示，下週A生返校時，將在門口檢查隨身物品，並強制與B生保持距離，後續將介入心理輔導與法治教育，確保校園安全。針對這起校外衝突事件，高雄市教育局指出，該案發生於17日放學後的校外轉角處。校方已於第一時間完成通報並邀集雙方家長會談。目前行為人家長承諾配合輔導，受害方則已報案處理。校方現警方合作，針對放學時段加強校園周邊巡邏，以維護學生安全。