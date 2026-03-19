行政院今（19）日通過，從4月13日起，大幅放寬申請育兒外傭條件，只要家中有一名未滿12歲的兒童，就可申請外籍幫傭，消息一出引發熱烈討論，家中有雙寶的全中運泳后李詹瑩大讚「真的很有感」，多一個幫手，對媽媽來說是救援；不過也有其他人認為，此舉對於少子化幫助不大，申請外籍幫傭不僅要支付薪資、仲介費、生活費，還要多繳5000元，該政策只是讓有能力的家庭更輕鬆。
育兒外傭條件放寬 有1位兒童就能申請
未來家中只要有一名未滿12歲的兒童，就能申請育兒外傭，不過每個月要繳納5000元就業安定費（雇主聘僱外籍移工時，依法每月須繳納給勞動部「就業安定基金」，用於促進本國人就業、職業訓練及移工管理等），過往制度需要有3個6歲以下兒童才能申請外傭，現在放寬有1位即可申請。
若符合以下條件，就業安定費為2000元：
1、家中成員有未滿12歲罕病、身障、特境兒童或未滿6歲發展遲緩兒童。
2、1名未滿12歲加上單親或1位身障家長。
3、2名未滿12歲兒童，其中一名未滿6歲。
4、3名未滿12歲兒童。
勞動部強調，該項制度不是為了取代原有的托育措施，而是在既有資源下提供多一種選擇，育兒外傭是輔助家務幫手，而不是保母等專業照護人員。另外，若是、特殊極高需求家庭可優先取得人力，從4月13日開始受理，家長只要準備好申請表、戶口名簿影本、特定證明文件等，到外國人申請案件網路申辦系統申請，詳細資訊可撥打1955專線諮詢，或到外國人勞動權益網查詢。
雙寶媽認很有感 多一個幫手是救援
全中運泳后、家中育有雙寶的李詹瑩表示，看到政策放寬，家裡只要有1個12歲以下的小孩就可以申請外傭，「真的很有感」。李詹瑩指出，不是媽媽脆弱，而是育兒日常，本來就常常忙到讓人分身乏術，很多媽媽把孩子哄睡後，還要繼續打掃，滿地的食物、衣服，滿廚房的碗筷、沒洗的奶瓶、尿濕的床單，母奶漲得快發燒，第二個孩子甚至還掛在身上。
李詹瑩更透露，帶孩子去公園更忙碌，一個往左跑、一個往右衝，一個跌倒了，一個在吃沙，「心裡常常只剩一個念頭：我到底該先顧哪一個？」所以，多一個幫手，對媽媽來說不是享受，而是救援。多一隻手、多一雙眼睛，「真的就是多一份安心」。
外籍幫傭僅幫助「有錢人」 對少子化沒用
不過網紅「艾倫老爹」則認為，少子化並不是沒有幫忙帶，而是很多人根本不敢生，現在台灣最大的問題不是「小孩太多顧不來」，而是很多人連第一個都不敢生；艾倫老爹更直言，這個政策只有幫到「有錢人」，要申請育兒外傭不僅需要付薪資、仲介費、生活費，每個月還要多繳5000元，代表有能力的家庭更輕鬆，撐生活的家庭只能繼續撐。
最後艾倫老爹表示，這個政策不是完全沒用，而是減輕「已經有能力的人」壓力，卻沒有解決「為什麼大家不生」如果一個國家，要靠「請外傭」來解決少子化，那問題真的不是出在「誰幫你帶小孩」，而是這個社會，已經讓人不敢當爸媽。
資料來源：行政院、勞動部、李詹瑩、艾倫老爹
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未來家中只要有一名未滿12歲的兒童，就能申請育兒外傭，不過每個月要繳納5000元就業安定費（雇主聘僱外籍移工時，依法每月須繳納給勞動部「就業安定基金」，用於促進本國人就業、職業訓練及移工管理等），過往制度需要有3個6歲以下兒童才能申請外傭，現在放寬有1位即可申請。
若符合以下條件，就業安定費為2000元：
1、家中成員有未滿12歲罕病、身障、特境兒童或未滿6歲發展遲緩兒童。
2、1名未滿12歲加上單親或1位身障家長。
3、2名未滿12歲兒童，其中一名未滿6歲。
4、3名未滿12歲兒童。
勞動部強調，該項制度不是為了取代原有的托育措施，而是在既有資源下提供多一種選擇，育兒外傭是輔助家務幫手，而不是保母等專業照護人員。另外，若是、特殊極高需求家庭可優先取得人力，從4月13日開始受理，家長只要準備好申請表、戶口名簿影本、特定證明文件等，到外國人申請案件網路申辦系統申請，詳細資訊可撥打1955專線諮詢，或到外國人勞動權益網查詢。
全中運泳后、家中育有雙寶的李詹瑩表示，看到政策放寬，家裡只要有1個12歲以下的小孩就可以申請外傭，「真的很有感」。李詹瑩指出，不是媽媽脆弱，而是育兒日常，本來就常常忙到讓人分身乏術，很多媽媽把孩子哄睡後，還要繼續打掃，滿地的食物、衣服，滿廚房的碗筷、沒洗的奶瓶、尿濕的床單，母奶漲得快發燒，第二個孩子甚至還掛在身上。
李詹瑩更透露，帶孩子去公園更忙碌，一個往左跑、一個往右衝，一個跌倒了，一個在吃沙，「心裡常常只剩一個念頭：我到底該先顧哪一個？」所以，多一個幫手，對媽媽來說不是享受，而是救援。多一隻手、多一雙眼睛，「真的就是多一份安心」。
不過網紅「艾倫老爹」則認為，少子化並不是沒有幫忙帶，而是很多人根本不敢生，現在台灣最大的問題不是「小孩太多顧不來」，而是很多人連第一個都不敢生；艾倫老爹更直言，這個政策只有幫到「有錢人」，要申請育兒外傭不僅需要付薪資、仲介費、生活費，每個月還要多繳5000元，代表有能力的家庭更輕鬆，撐生活的家庭只能繼續撐。
最後艾倫老爹表示，這個政策不是完全沒用，而是減輕「已經有能力的人」壓力，卻沒有解決「為什麼大家不生」如果一個國家，要靠「請外傭」來解決少子化，那問題真的不是出在「誰幫你帶小孩」，而是這個社會，已經讓人不敢當爸媽。