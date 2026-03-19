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▲前田敦子推出的寫真集中收錄許多火辣照片。（圖／X@atsuko_book）

日本知名女星、前偶像團體AKB48成員前田敦子，為慶祝出道二十週年，推出睽違十四年的全新個人寫真集《Beste》，並以「成熟的戀愛」為主題，展現性感大人風格，這次寫真集內容尺度大膽，收錄了她穿單薄內衣、雙手抱胸的姿態，而她本人也在X釋出多張辣照，不過卻被許多網友利用AI製作許多大膽影片，為此官方昨（18）日發聲，表示擅自翻印內頁、透過AI後製皆是違法的，就算是自己收藏用也不行。《Beste》是前田敦子為紀念出道二十週年推出的作品，也是她本人的「最後一本寫真集」，希望能毫無遺憾地展現自我，因此本次造型走輕熟性感路線，和她過去在AKB的行感清純形象完全不同，寫真集中收錄許多她身著內衣的性感姿態，甚至還有僅穿著短版衣服、露出南半球胸部的畫面，發售後瞬間登上書店銷售排行榜。然而近期寫真集內容卻在網路上大量流傳，甚至出現未經授權的翻拍、數位化檔案及AI加工影片，針對此情況，前田敦子官方昨日發布嚴正聲明，強調未經授權的翻拍、掃描或數位化行為皆已違反著作權法，即便僅供個人收藏，也同樣不被允許，官方呼籲粉絲以合法方式支持作品，切勿散布未經授權的內容，以免觸法。不過對於本次前田敦子的轉型，網路上的評價呈現兩極，支持者大讚她展現了成熟女性魅力，也認為寫真集是她個人成長的象徵；但也有保守派質疑尺度過大，指出她已為人母，這樣的裸露畫面可能不妥，並感嘆昔日清純形象已被完全顛覆。