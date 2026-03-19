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趕在汛期來臨前，台中市太平山區交通韌性再升級！去年受丹娜絲颱風重創的太平區北田路及生財農路，經市府爭取中央補助並投入350萬元經費，已於今年3月初順利完工。民政局長吳世瑋今（19）日偕同太平區長陳柏宏實地視察，確保修復工程結構穩固，讓在地農民的經濟命脈與觀光動線恢復安全通暢。民政局長吳世瑋指出，此次工程鎖定頭汴里北田路346巷及生財農路兩處重點路段。過去因掏空坍塌導致通行困難，修復工程特別強化了擋土設施與排水功能，並鋪設PC混凝土路面，不僅大幅提升道路韌性，更能有效降低未來邊坡滑動的風險。他表示，「這不只是一條路，更是太平農民的經濟命脈，確保枇杷、龍眼、荔枝能順利下山，降低運輸損失，也讓觀光動線重新接軌。吳世瑋說，去年夏季連日豪雨造成台中太平、霧峰等山區逾百處災害，市府第一時間搶通並分工復建。其中由民政局與各區公所負責的74件復建工程，總經費近2億6,917萬元，目前已陸續進入完工階段，整體進度穩定，目標是在汛期來臨前構築具備「抗災韌性」的交通網絡。太平區長陳柏宏補充，本次復建工程自去年12月開工，針對上下邊坡進行結構補強，並增設半重力式擋土牆、懸臂式擋土牆、塊狀護欄及反光導標等設施，全面升級行車安全性。施工期間嚴謹控管工序，確保工程在預期內完工，讓山區居民有一條平安回家的路。