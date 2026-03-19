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行政院會今（19）日拍板通過勞動部「外籍家庭幫傭新制規劃」，將放寬外籍幫傭申請條件。然而，台灣與日本、韓國在移工引入上長期處於競爭，尤其當日韓在家庭幫傭薪資比台灣更優渥，若移工來台誘因不足，容易讓政策「看得到吃不到」。對此，勞動部表示，吸引移工不僅限於薪資上誘因，還要考量到匯率、物價，更提到台灣對於移工相對友善，有信心搶人不會輸給日韓。台灣過去2年，曾經因為照顧家人而不得不離開職場的勞工朋友，估計大約有40.4萬人，其中因照顧子女而離開職場高達6成，因此祭出政策希望勞工可以在工作及家務之間取的平衡。行政院拍板，現行資格3名以上6歲以下子女；4名以上12歲以下的子女，其中至少2名為6歲以下，放寬為只要家中有1名12歲以下兒童就能申請，就安費為5000元，若家中有身障特境兒童或遲緩兒等特殊情況等符合4種條件，則就安費為2000元，初估有144萬戶家庭具申請資格，最快在下月13日開放民眾申請受理。然而，從去年討論開放80歲以上免評家庭看護時就反映，台灣在照護移工來源國與日本、韓國都是競爭關係，當日韓在經濟誘因上都優於台灣，是否確保放寬之後，台灣具有足夠誘因吸引移工來台，不會讓政策「看得到吃不到」或出現「棄重擇輕」？勞動部勞發署長黃齡玉表示，去年針對外籍看護採取避險措施，尤其是對於中重度症家庭權益獲得了保障，去年開寬後增加2萬多人。這次外籍幫傭有借鏡上次經驗，因此在針對高需求的家庭，行政上優先審查，也在就業安定費給予差別取價差別取價，「照顧需求高收費低、照顧需求低費率相對高」，初估不會造成太大混亂。勞動部次長李建鴻補充，近年日本因為匯率變化關係，部分移工也在重新評估是否應該要留在日本工作，認為吸引移工不全然是薪資問題，而台灣近年來社福類移工持續來台灣，很大原因在於台灣相較於其他國家，即便不敢說沒有問題，對待移工還是較友善。另外，美國在「台美對等貿易協定」（ART）要求台灣在3年內落實禁止對製造業及漁撈業移工額外收取招募費用，是否也會也會試圖解決社福類移工介紹費問題？黃齡玉說，美國是針對製造業及漁撈業移工提出要求，社福類未納入相關要求，但勞動部仍試圖改善現狀，也將編制手冊讓更多家庭雇主清楚責任及義務。衛福部次長呂建德也說，全世界目前解決少子化主要有3個政策工具，分別是給錢、給服務、給時間；台灣政府在前方面給予各類育兒津貼，各項公托、準公共托兒園，如今台灣雙薪家庭比率正在提高，如果可以給予家務助手，讓家長安心工作、續留職場、家庭減壓。對於是否對現有保母產生排擠，他認為並不會發生，因為外籍幫傭無法取代專業保母工作，而是互補角色。然而，媒體提問，外籍幫傭定義是「家務幫手」，但實際育兒跟家務界線模糊，譬如幫小孩披外套、洗澡算是哪一類？對此，呂建德表示，家庭幫傭來台灣之前，將會在職教育強化對於兒童照顧，最重要是減少虐兒，將有訓練時數，並強調孩子在家裡面照顧，原則上應是父母責任，認為保母與幫傭界線就在於家庭幫手，以及回歸《兒童托育服務法》規定。