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記憶體供應吃緊效應外溢到光碟片產業，根據中央社報導，光碟片大廠錸德指出，在需求回溫與供給收斂雙重推動下，首季光碟片報價已調漲超過1成，預估下一季還有上看20%的上漲空間。錸德表示，這波漲價是需求升溫與供給減少同時發生。由於主流記憶體與SSD價格走揚，部分客戶為了控制儲存成本，開始重新評估傳統光儲存方案，連帶讓原本被認為逐漸式微的光碟片需求意外回升。也讓去年底就開始醞釀的漲價趨勢，在今年首季正式反映。錸德指出，近期來自海外客戶的訂單確實有明顯增加，採購量也持續擴大。目前公司光碟片主要生產基地設在台灣與越南，隨著客戶拉貨動能轉強，產線稼動率也同步提升，進一步帶動整體營運改善。中環也證實，目前光碟片價格確實呈現上升趨勢，只是不同客戶下單週期不一，實際報價仍會依當時訂單情況調整。錸德19日股價以漲停價位14.4元作收，中環也在尾盤急拉至11.95元，漲幅達8.64%。