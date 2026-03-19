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行政院會今（19）日拍板通過放寬外籍幫傭申請新制，放寬為只要家中有1名12歲以下兒童就能申請，最快在下月13日開放民眾申請受理。中華民國家庭照顧者關懷總會常務理事提到，為此可能面臨資源競爭，且現行情況，在開放80歲以上免評可聘外籍看護後，確實就是有遇過，一旦條件較複雜，特別是夜間翻身，若不加價到非常高的價格，基本上聘不到人。行政院拍板放寬外籍幫傭申請，將現行資格3名以上6歲以下子女；4名以上12歲以下的子女，其中至少2名為6歲以下，放寬為「只要家中有1名12歲以下兒童就能申請」，就安費為5000元，若家中有身障特境兒童或遲緩兒等特殊情況等符合4種條件，則就安費為2000元。勞動部估計約有144萬戶家庭具申請資格，最快下月13日開放民眾申請受理。不過，整體外籍看護工的市場影響，中華民國家庭照顧者關懷總會常務理事陳正芬受訪時認為，相較於長照，12歲以下所需求的時間是更短的，也導致人力流動跟需求之間存在資源競爭。在去年開放80歲以上免評可申請外籍看護後，也看到了人力亂象。陳正芬說，只要要求條件較複雜的，包括是否同住一室，特別是「夜間要翻身」等，基本上如果不加到更高的價格，就是聘不到人，因為移工可選擇、人力仲介公司也會調查非常細緻。陳正芬說，另外還有地下市場的問題並沒有被解決，像是許多行蹤不明的移工。只是，除了台灣，綜觀亞洲存在少子化問題國家的解方，陳正芬提到，以新加坡而言，這樣的政策也顯示對生育率並沒有幫助；因此若要開放，應該要先釐清這個政策究竟是幫助了哪些人。