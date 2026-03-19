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中臺灣國際化進程邁出關鍵一步！立法院副院長江啟臣今（19）日出席「臺灣好行555路快捷公車」啟動記者會，宣布在中央與地方通力合作下，臺中機場國際航線已由三年前的 3 條大幅成長至 26 條，成長率高達 7.6 倍。江啟臣強調，555路快捷公車的開通，象徵「中進中出」政策拼圖正式到位，讓臺中邁向國際級門戶。江啟臣指出，過去三年來積極督促交通部與航空公司，讓臺中國際機場從後疫情時代的 3 條航線，快速擴增至今已達 26 條，涵蓋日、韓、東南亞及港澳各大城市。這不只是數字的增長，更代表中臺灣產業與觀光對外連結的量能正全面翻轉。針對中部民眾長期面臨「出國需遠赴桃機」的痛點，江啟臣力推「555路快捷公車」上路。他表示：555路公車不僅配合航班起降，更無縫串聯捷運文華高中站、市政府站、高鐵及臺鐵等重要節點，在機場捷運完工前的過渡期，提供最高效率的「快捷動脈」，讓國際旅客與市民都能享受 30 分鐘進市區的便利。江啟臣強調，555 路公車只是起點，他將持續在立法院緊盯「臺中機場 2040 擴建計畫」，包括滑行道改善、飛機過夜設施等硬體升級，確保臺中機場具備承載更多國際航線的能力，讓中臺灣成為臺灣與世界對接的關鍵窗口。江啟臣最後表示，從空中航線的開拓到地面接駁的建置，臺中正透過雙軌建設，實踐「中進中出」的戰略目標，為中臺灣邁入國際都市奠定最堅實的基礎。