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立法院衛環委員會今（19）日排審國民年金修法，因應短期物價波動影響，政院版本提出國民年金每個月4049元，調整為5000元；另外，身障年金提高至6715元。另有其他黨團版本提出提升至8000元、1萬元等，可能會增加650億、甚至近千億規模。衛福部長石崇良今日出席立法院衛環委員會審查「國民年金法部分條文修正草案」。修正重點包括刪除強制配偶代繳保險費及罰鍰規定、修正排富標準並建立定期調整機制、調高基本數額、增訂消費者物價指數（CPI）期中調整配套等。對於修正條文第15條、第50條，衛福部社保司代理司長張鈺璇說，因為共識較高，配偶互負的連帶義務若還要處罰，這部分不符合憲法的平等原則，因此這部分比較沒問題。不過，在基本數額部分，石崇良指出，因為政院版本將現行4049元調升至5000元；身障為6715元，一年支出156.3億元；而朝野黨團也提出不同版本，包括將國民年金提升至6000元、8000元不等，估算一年政府經費增加156億至653億元。另外，若加至1萬，更高達933億元，將近千億規模。張鈺旋補充，在第54條之1部分，因為有些委員並未到場，加上涉及中央、地方經費分攤的問題，若將額度拉高，中央負擔會過重，但爭議性較大，也因為連動、保留條文較多，因此尚未出衛環委員會，還會有第2輪討論。