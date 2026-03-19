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台北市某兒福中心育幼家庭蕭姓女生活輔導員，遭控從2010年起利用照顧職務之便，長期偷拍8名男童洗澡時裸照，甚至將影像分門別類收藏，直到一名受害男童參與性平課程時，主動揭發才曝光事件。面對檢方指控，蕭女辯稱拍攝是孩子主動要求或僅為生活紀錄，否認猥褻犯意。一審法院原依《兒少性剝削防制條例》重判8年6月徒刑，但高院二審出現大逆轉，認定一審適用法律有誤，最終改依「成年人故意對兒童犯製造竊錄身體隱私部位罪」，減刑改判11月徒刑。根據調查，2010年起蕭女在該北市一家兒福中心旗下的育幼家庭擔任生活輔導員，負責照顧院童的日常生活起居，沒想到2015年1月至6月間，蕭女先是在浴室要求4名學童一同共浴，並持手機拍攝與學童們全身裸露的合照6張。隨後在2016年1月至6月間，她變本加厲，先是要求5名學童共浴且不得關閉浴室門，自己則坐在門口持手機偷拍；另在同一段期間內，她又以相同手法闖入浴室，偷拍另外3名共浴學童的裸照。檢警在後續搜索中發現，蕭女2012還利用協助一名年僅未滿7歲的男童脫衣洗澡的機會，持手機拍下該童以衣物蒙頭、下體全裸的影像，事後還將照片轉存至隨身硬碟中，甚至詳細建立資料夾標註「生活紀錄」進行收藏。直到一名受害男童在參與院內舉辦的性別平等教育課程時，向講師透露曾遭老師拍攝裸照，引發職員警覺並向外檢舉，案經社會局通報警方偵辦，檢方依據查扣物證與相關人供述起訴蕭女。面對檢方指控，蕭女在庭上全盤否認具有猥褻犯意。她辯稱，2015年的4人合照是孩子們主動要求拍攝，她起初曾拒絕，直到孩子們遮掩生殖器後才同意幫忙拍照，並強調照片中孩子們都充滿笑容，絕非偷拍；至於2016年發生的兩起集體偷拍指控，她則嚴詞駁斥「子虛烏有」，辯稱照片是因手機空間不足備份至電腦才被留存，絕非為了滿足個人私慾。然而，法官傳喚育幼家庭人員查證，加上學童都說不是自願要蕭女拍攝洗澡，認定成立犯罪。一審法院原認定，蕭女為滿足私慾拍攝兒童裸露猥褻照，情節重大，依《兒少性剝削防制條例》重判8年6月徒刑。然而，上訴二審後，高院重新裁定，認為蕭女拍攝兒童隱私部位的行為雖然侵犯隱私，但其畫面內容與法律定義的「猥褻行為之電子訊號」、「性影像」構成要件不符，認定一審適用法律有誤。最終僅針對其拍攝四名男童裸照及隱私部位的行為，改依刑法「成年人故意對兒童犯製造竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪」改判11月徒刑。