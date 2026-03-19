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▲ 總統蔡英文近期接連與多位民進黨地方首長參選人相約登山，高雄市長參選人賴瑞隆今天也被加入這波「登山名單」，對於突如其來的公開邀約，賴瑞隆幽默回應「走囉！肯定不會喘」。（圖／翻攝畫面）

▲ 立委吳思瑤今（19）日上午在社群平台發文指出，賴瑞隆是她的國小、高中同學，從小就是「體育資優生」，並直接點名蔡英文邀請賴瑞隆一起登山。（圖／翻攝畫面）

前總統蔡英文近期接連與多位民進黨地方首長參選人相約登山，意外掀起一波另類話題，也被網友笑稱是「總統級體能測驗正式開跑」。繼多位縣市首長提名人陸續被點名後，高雄市長參選人賴瑞隆今（19）日也被加入這波「登山名單」，對於突如其來的公開邀約，賴瑞隆幽默回應「走囉！肯定不會喘」。而他過去鮮少被外界注意的運動員背景，也因此再度成為網友討論焦點。立委吳思瑤今（19）日上午在社群平台發文指出，賴瑞隆是她的國小、高中同學，從小就是「體育資優生」，並直接點名蔡英文邀請賴瑞隆一起登山。隨後，蔡英文本人也在該則貼文下方留言寫下「跟我一起去爬山吧」，引發網友熱議。對於突如其來的公開邀約，賴瑞隆幽默回應「走囉！肯定不會喘」，還順勢揶揄日前被認證爬山會喘的基隆市議長童子瑋；童子瑋也不甘示弱回嗆「甘安捏」。一來一往的逗趣互動，讓政治人物之間的社群往來，增添幾分輕鬆氛圍，也吸引不少網友留言討論。隨著討論升溫，賴瑞隆過往的運動員背景也再度被翻出。據瞭解，賴瑞隆從國小起就是田徑隊成員，因體格優勢接觸鉛球項目，曾兩度奪下校內比賽冠軍；高中時更曾拿下全縣第四名成績，僅次於三位國手級選手，當年也因此被同學親切稱為「小胖子鉛球選手」。賴瑞隆過去也曾分享，運動員生涯帶給他的，不只是體能優勢，更重要的是培養出高度專注、紀律，以及面對挑戰時堅持到底的毅力。這些特質，也成為他投入公共事務、長期勤跑基層的重要基礎。不少網友得知後紛紛留言表示，「以為只是學術資優生，沒想到也是體育資優生」、「這樣的體能爬山一定沒問題」，也有人笑稱，「總統級邀約」、「現在是民進黨體能鑑測週是吧？」「小英登山挑戰」熱度持續攀升，加上參選人之間自然熱絡的互動，為選戰增添幾分趣味，相關貼文至今已吸引超過十萬人次瀏覽，讓這場登山邀約意外延伸到關於賴瑞隆過往經歷的討論。