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▲王品看好日本牛肉銷量持續成長，獨家引進60頭日本國產牛。（圖／記者張乃文攝）

王品搶先獨家引進日本國產牛全頭進口！王品表示，首波餐點在「聚 日式鍋物」搶先登陸。即日起到4月30日。「聚 日式鍋物」推出日本國產牛雪花、日本國產牛霜降2款單人套餐和究極日本國產牛雙人特盛1款雙人套餐，不用千元就可享受到日本人最愛的國產牛。2025年日本再度蟬聯台灣最愛旅遊國家第一名。王品集團提到，台灣進口日本和牛的數量持續成長，2025年就進口超過8千公噸日本和牛相較於2020年成長155%。王品提到，看好日本牛肉銷量持續成長，獨家引進60頭日本國產牛、並採全頭進口，為餐飲連鎖集團首創，讓消費者完整體驗國產牛不同部位的風味。而搶先開賣國產牛的「聚」，也特別邀請伊藤火腿株式會社代表跨海來台進行授證儀式。王品所採購伊藤火腿十和田工廠生產的國產牛，為國產牛最高品種，而日本國產牛因擁有絕佳口感，深受日本當地民眾喜愛，數量相當稀少，僅有百分之一作為外銷。此次「聚」搶先發售日本國產牛，採用前胸肉、腿肉部位，推出日本國產牛雪花、日本國產牛霜降和究極日本國產牛雙人特盛3款套餐，售價788元起，花不到千元即可享用。王品表示，國產牛套餐主攻25至35歲喜歡嚐鮮、講究生活品味年輕客群；預計能挹注品牌2800萬以上營收。