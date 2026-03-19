我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 黃偉哲致贈台南紀念禮品給詹金斯市長。（圖／南市府提供）

英國大林肯郡市長詹金斯今（19)日率農業、港務等相關領域代表一行7人蒞府拜會台南市長黃偉哲，雙方就農業議題進行交流，現場互動熱絡。黃偉哲也藉由此次交流，分享雙方在農業上的經驗與成果，並期盼未來兩市除持續深化農業合作外，亦能在青年學子的體育及文化交流等面向進一步拓展合作關係。黃偉哲表示，台南是一座具有多元魅力的城市，除了以深厚的歷史文化與科技產業聞名外，農業也是台南最引以為傲的重要產業之一，而大林肯郡是英國重要的農業重鎮，在農業技術等領域具備深厚實力。黃偉哲也向訪團提及，今年英國國際食品展即將在這個月底登場，台南今年將展示台南的優質農特產品給英國朋友，非常歡迎大林肯郡的朋友屆時來台南攤位共襄盛舉。詹金斯表示，此為她第二次到訪台灣，非常開心能夠舊地重遊親身感受台南豐富的歷史文化與城市風貌。她指出，大林肯郡在農產、農業科技及人工智慧等領域皆具發展經驗，除誠摯邀請黃市長未來回訪外，也肯定黃市長在推動台南農業與經濟發展上的決斷力，並期盼能藉由此次交流向台南取經、深化雙方合作。英國大林肯郡位於英格蘭東邊，人口約110萬人，長期以農業為主要產業，是英國重要的糧倉之一。該市農業相關產學研究亦十分發達，如林肯大學設有歐洲最大的農業食品機器人(Agri-food robotics)研究團隊之一。訪團此行係來台參加智慧城市展，行程多停留在台北，台南行程除了拜會黃偉哲市長也將參觀亞蔬-世界蔬菜中心，了解台灣在農業領域的發展。