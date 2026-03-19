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▲AIT處長谷立言今年2月與台中市長盧秀燕出席產業發展交流座談會。（圖／台中市政府提供，2026.03.19）

美國在台協會（AIT）處長谷立言今年1、2月連續到台中與市長盧秀燕碰面，外界猜測係為她的訪美行鋪路，盧也努力修復國民黨與美方關係。如今盧秀燕人還在美國，子弟兵廖偉翔今天預告，谷立言25日又要來了！廖偉翔指出盧秀燕的戰略態度非常明確，就是堅持「親美友日和陸」，並強調「好朋友之間本就該心無芥蒂，有問題就開誠布公討論」。谷立言今年1月29日拜訪台中市政府，但市府並未具體說明來意，只稱「促成台美多元領域交流、什麼議題都有聊到」，之後谷立言受立法院副院長江啟臣之邀，2月6日到台中參加產業座談，再度與盧秀燕同框，此時傳出盧秀燕原本的「訪美城市交流」已獲谷立言協助，被美方提升為「國會級」，外界更好奇她是為了2028提前「赴美面試」、還是為軍購案企圖修復國民黨與美國之間的緊繃關係。盧秀燕11日至21日的訪美行即將進入尾聲，25日將赴市議會定期會進行施政總報告，立委廖偉翔今（19）日透露，谷立言將在25日再度到台中參訪，持續深化雙方交流。廖偉翔說，我方與美方的關係始終密切且穩固，從盧秀燕訪美到谷立言訪台中，都是以具體行動力挺台美關係，齊心為國家和平、穩定與永續發展努力。盧秀燕的戰略態度非常明確，就是堅持「親美、友日、和陸」。針對備受關注的軍購案，廖偉翔指出，最核心重點是台灣必須具備堅實的自我防衛能力，外界關心採購是否合理、交貨期程是否延宕，確實都是影響台灣防衛戰力的關鍵。這些細節應該在立法院透過理性討論、公開透明程序來釐清。他說「好朋友之間本來就該心無芥蒂，有問題就開誠布公地討論，這樣才能讓雙方的互信與友誼越來越穩固」。廖偉翔強調，國民黨對於國防安全的支持絕非空口說白話，嚴格把關每一份預算、確保軍購能如期如質提升我國戰力，才是真正對於國家安全負責的表現。上週五的院會中，針對已獲得美方發價書的4項軍購採購案，國民黨全力支持並順利通過授權簽訂，這就是以實際行動支持必要防衛軍購案的最有力實證。