2026節氣春分將於明（20）日晚間22時46分降臨，不僅代表著氣候轉暖、白天逐漸變長，夜空也將出現春季限定的罕見天文奇景！台北天文館表示，春分限定「黃道光」即將出現，這幾週的傍晚時分，朝向西方天空就有機會看見這個天文美景，詳細的觀測方式也出爐了！
春季限定奇景：什麼是「黃道光」？
台北天文館表示，黃道光是一種呈現淡白色三角錐狀的微光。它的成因是太陽系黃道面上的塵埃散射了陽光，亮度大約與銀河差不多。
為什麼要在春分觀察？因為春季時，黃道面與地平線的夾角較大，這道自地平線向上延伸的光芒會直挺挺地立在夜空中，底部最寬約 40 度，高度將近 70 度，因此成為一年當中最容易觀察的時段。
要怎麼觀察黃道光？最佳時間、地點出爐
台北天文館補充，黃道光屬於不易察覺的天象，因此建議可於週末或連假時，前往遠離都市光害、空氣品質良好的郊區，在日落後約2至3小時內，待眼睛適應黑暗環境後，往西方地平線上方尋找這個低調卻迷人的黃道光，觀測重點如下：
最佳時機：3月20日春分前後數週，日落後的 2 至 3 小時內。
觀測方位：面向「西方」地平線上方尋找。
最佳觀測地點：前往遠離都市光害、空氣品質良好且視野開闊的郊區。
視覺準備：抵達無光害環境後，需讓眼睛適應黑暗一段時間，才更容易察覺這道低調的光芒。
資料來源：台北天文館
我是廣告 請繼續往下閱讀
台北天文館表示，黃道光是一種呈現淡白色三角錐狀的微光。它的成因是太陽系黃道面上的塵埃散射了陽光，亮度大約與銀河差不多。
為什麼要在春分觀察？因為春季時，黃道面與地平線的夾角較大，這道自地平線向上延伸的光芒會直挺挺地立在夜空中，底部最寬約 40 度，高度將近 70 度，因此成為一年當中最容易觀察的時段。
台北天文館補充，黃道光屬於不易察覺的天象，因此建議可於週末或連假時，前往遠離都市光害、空氣品質良好的郊區，在日落後約2至3小時內，待眼睛適應黑暗環境後，往西方地平線上方尋找這個低調卻迷人的黃道光，觀測重點如下：
最佳時機：3月20日春分前後數週，日落後的 2 至 3 小時內。
觀測方位：面向「西方」地平線上方尋找。
最佳觀測地點：前往遠離都市光害、空氣品質良好且視野開闊的郊區。
視覺準備：抵達無光害環境後，需讓眼睛適應黑暗一段時間，才更容易察覺這道低調的光芒。