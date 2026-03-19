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▲瓦城進駐洛杉磯首店，鎖定國際精品品牌與高端消費客群，是南加州最具代表性的黃金商圈之一。（圖／瓦城集團提供）

▲瓦城董事長徐承義親自坐鎮洛杉磯開店，對於試營運以來每日客滿，也信心十足。（圖／瓦城集團提供）

「Very Thai by 瓦城」以全美為目標 瓦城盼拓展全美餐飲市場

▲為因應美國市場的飲食習慣與多元客群，瓦城團隊特別為「Very Thai by 瓦城」量身打造全新菜單。（圖／瓦城集團提供）

台灣連鎖餐飲品牌瓦城的美國首店「Very Thai by 瓦城」啟動試營運。而隨著美國首店揭幕，象徵瓦城泰統集團正式啟動全球化布局，集團將以洛杉磯為起點，今年第2季預計再開出2個新品牌，逐步拓展全美主要城市。瓦城泰統集團表示，深耕台灣超過35年，憑藉在台累積的經驗與基礎，跨足海外插旗，「Very Thai by 瓦城」進駐洛杉磯Westfield Century City，與美國當地居民首度見面，也為集團品牌國際化立下重要里程碑。近1個月以來親自坐鎮洛杉磯開店的瓦城董事長徐承義表示，「Very Thai by 瓦城」以全新品牌暨美國首間旗艦店之姿，進駐鄰近比佛利山莊的指標商場 Westfield Century City。此地匯聚了國際精品品牌與高端消費客群，是南加州最具代表性的黃金商圈之一。「Very Thai by 瓦城」目前已正式啟動試營運，徐承義說，希望為洛杉磯地區開啟泰式餐飲的新篇章。餐廳佔地5000方英尺、約150坪，共設有131個座位及私人包廂區，自試營運以來每日客滿，徐承義也信心十足，為因應美國市場的飲食習慣與多元客群，瓦城團隊特別為「Very Thai by 瓦城」量身打造全新菜單，重新詮釋新泰式料理。另外，駐美團隊也精選瓦城歷年最受歡迎的招牌菜色，讓洛杉磯華人得以重溫在家鄉最喜愛、也最想念的泰式風味。為滿足當地顧客餐酒搭配需求，餐廳設置全品項酒吧，提供各式精選葡萄酒與啤酒，還有多款適合搭配亞洲料理的雞尾酒，帶來更多元的風味層次。有關美國市場定價策略，平均客單價約計50美元上下，在當地屬中價位餐館，憑藉瓦城長期累積的穩定泰式餐飲品質與精緻服務，可望帶來全新創新與驚喜。「Very Thai by 瓦城」不僅鎖定華人族群，更以全美消費族群為目標。徐承義認為，泰式料理長年作為美國最受歡迎的亞洲美食之一，市場潛力巨大，經團隊多次親赴加州實地勘察，深入走訪品嘗數十家當地泰式餐廳後，更加肯定瓦城無論是在口味、品質、營運管理等皆在標準之上，也具備強勁且獨特的競爭力。徐承義表示，對首店的試營運寄予厚望，隨著美國首店揭幕，象徵瓦城泰統集團正式啟動全球化布局，而集團將以洛杉磯為起點，今年第2季預計再開出2個新品牌，包括「BO BO THAI」與「SHANN SHANN RICE BAR」；待洛杉磯營運成熟後，將逐步拓展至全美主要城市。