我是廣告 請繼續往下閱讀

每年10月至4月森林火災好發 9成以上屬人為因素

近期台灣中、南部地區受天氣數日未有降雨，中央氣象署也預測今年春雨偏少，已進入森林火災高風險期。農業部林業保育署表示，根據林火風險評估系統推估，台中、南投縣、嘉義、台南、高雄及屏東縣等淺山地區林火風險明顯上升，提醒民眾，台灣歷年發生森林火災原因高達9成以上屬於人為因素造成，包括4大行為，如清明期間掃墓焚燒冥紙風險高。林業署說明，根據林火風險評估系統推估，台中市、南投縣、嘉義縣、臺南市、高雄市及屏東縣等淺山地區林火風險明顯上升，部分區域推估資料已呈現「警告等級至危險等級」。林保署提醒，林下燃料乾燥，星火即可能引發燃燒，民眾進入山區務必注意用火安全，共同守護森林資源。林保署表示，每年10月至隔年4月，為森林火災好發時期，根據110年至114年統計資料，全台共發生220件森林火災，其中3、4月份就佔100件、約45％，為森林火災高風險月份。林保署指出，台灣歷年森林火災發生原因高達9成以上屬「人為因素」所造成，包括「野外焚燒垃圾或農業廢棄物」、「掃墓焚燒冥紙」以清明期間風險最高、「山區用火不慎」、「亂丟菸蒂」。為強化風險評估及提升防災意識，林保署說，民眾可即時查詢所在地或特定縣市、鄉鎮市的林火風險等級；也可利用山區林火危險度自動顯示資訊，了解周邊環境風險程度。氣象署預測今（115）年春季雨量偏少，山區環境較為乾燥，林保署也將針對高風險區域，運用災防告警細胞簡訊，提醒民眾謹慎用火，避免森林火災發生。林保署提醒，依據《森林法》第34條規定，在森林區域內未經許可不得引火，違者最高可罰60萬元；若放火燒毀森林，將面臨3年以上、10年以下有期徒刑，並須負擔賠償責任。