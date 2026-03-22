天氣逐漸回暖，有些人已經準備把羽絨外套收起來，在把羽絨外套收好之前，會先清洗羽絨外套，羽絨外套要怎麼清洗呢？洗衣專家「萬秀洗衣店」第三代負責人張瑞夫表示，羽絨服可以用輕柔手洗或是洗衣機的柔洗、慢速模式清洗，家事達人陳映如也分享一個懶人方法，羽絨服裡面的羽絨經常會結成球，其實不需要用手一個一個拍散，只要在羽絨衣乾了之後，放進烘衣機烘10分鐘就可以了。
輕柔手洗、晾乾後再烘10分鐘 恢復蓬鬆感
張瑞夫曾在IG分享，羽絨外套可以用輕柔手洗，或是使用洗衣機的柔洗、慢速模式清洗，用洗衣機洗完後的羽絨服，可先用手稍微撥開結塊的絨毛，再放在室內通風處晾乾，若要使用烘乾機烘乾外套，可設定約50度烘乾即可，也可以在烘乾時放入網球，讓網球撞擊、拍擊衣服，讓衣服更蓬鬆。
家事達人陳映如也分享，羽絨衣洗完之後，裡面的羽絨常常會結成一球一球的，其實這種情況很常見，解決方法也很簡單。當羽絨衣快乾的時候，可以用手輕輕拍打衣服各個部位，把結在一起的羽絨拍散、拍鬆，羽絨就會慢慢恢復原本蓬鬆的狀態。
但用手拍散有點耗時耗力，如果想更省事一點，陳映如推薦用一個懶人方法，等羽絨衣乾了之後，放進烘衣機用低溫烘約10分鐘，在烘衣機裡翻滾的過程中，羽絨會被打散，衣服就會重新變得蓬鬆有型。
最好別用洗衣機洗 以免爆炸
不過，紡織業者扛布者曾在臉書粉專「扛布者-為紡織而活的男子」發文表示，羽絨外套放進洗衣機洗，很有可能會「爆炸」，原因有2個，第一是表布，多數羽絨外套表布為了防止羽絨穿刺，都會特別熱壓再加上撥水處理，但撥水並不是防水，所以只要水分多一點且殘留，就會往下滲透，所以在洗衣機洗衣服的時候，這些水分會滲到填充層，使外套的內裡體積跟重量開始增加。
第二是內裡的羽絨，羽絨親水性高、吸水，會讓衣服重量更重，水分聚集在衣服內會形成一個大水球，在洗衣過程當中，大水球不斷撞擊布料，讓布料變得更脆弱，如果遇到較強力款的尼龍紗線織成的布料，或許可以耐得住水球撞擊，但這種狀況其實是少數，現在多數「以價制量」的產品中，表布往往更加脆弱，更容易裂開，只要表布裂開，中間的填充物如羽絨，就會爆出來。只要羽絨爆出來，後續清潔就很麻煩，建議羽絨服以手洗為主。
資料來源：萬秀洗衣店、扛布者、陳映如
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張瑞夫曾在IG分享，羽絨外套可以用輕柔手洗，或是使用洗衣機的柔洗、慢速模式清洗，用洗衣機洗完後的羽絨服，可先用手稍微撥開結塊的絨毛，再放在室內通風處晾乾，若要使用烘乾機烘乾外套，可設定約50度烘乾即可，也可以在烘乾時放入網球，讓網球撞擊、拍擊衣服，讓衣服更蓬鬆。
家事達人陳映如也分享，羽絨衣洗完之後，裡面的羽絨常常會結成一球一球的，其實這種情況很常見，解決方法也很簡單。當羽絨衣快乾的時候，可以用手輕輕拍打衣服各個部位，把結在一起的羽絨拍散、拍鬆，羽絨就會慢慢恢復原本蓬鬆的狀態。
但用手拍散有點耗時耗力，如果想更省事一點，陳映如推薦用一個懶人方法，等羽絨衣乾了之後，放進烘衣機用低溫烘約10分鐘，在烘衣機裡翻滾的過程中，羽絨會被打散，衣服就會重新變得蓬鬆有型。
不過，紡織業者扛布者曾在臉書粉專「扛布者-為紡織而活的男子」發文表示，羽絨外套放進洗衣機洗，很有可能會「爆炸」，原因有2個，第一是表布，多數羽絨外套表布為了防止羽絨穿刺，都會特別熱壓再加上撥水處理，但撥水並不是防水，所以只要水分多一點且殘留，就會往下滲透，所以在洗衣機洗衣服的時候，這些水分會滲到填充層，使外套的內裡體積跟重量開始增加。
第二是內裡的羽絨，羽絨親水性高、吸水，會讓衣服重量更重，水分聚集在衣服內會形成一個大水球，在洗衣過程當中，大水球不斷撞擊布料，讓布料變得更脆弱，如果遇到較強力款的尼龍紗線織成的布料，或許可以耐得住水球撞擊，但這種狀況其實是少數，現在多數「以價制量」的產品中，表布往往更加脆弱，更容易裂開，只要表布裂開，中間的填充物如羽絨，就會爆出來。只要羽絨爆出來，後續清潔就很麻煩，建議羽絨服以手洗為主。