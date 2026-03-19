從《原子少年2》出道、踢帕娛樂旗下的人氣男團ARKis，由Alex、黃崇峻、Vin、鄭彫秦、禾雁凱、Mikey、李東翰及李定組成，8人將於5月9日Legacy TERA 舉辦出道後首場專場演唱會《𝐀𝐑𝐊𝐢𝐬末日方舟：新世紀》。門票將於本週六（21）日中午12點正式開賣，團員們也提前劇透，除了壯觀且充滿衝擊力的舞台外，演唱會當天更將首度帶來新歌演出，Alex預告有隱形大招、李東翰也將挑戰新才藝，大家都為了個人表演橋段密集準備中。
Alex使出隱藏大招！忙內李定、鄭彫秦保留驚喜感
Alex也表示，這次舞台可以看到團員們不同的挑戰與突破，「有些成員會帶來自己的作品，有些人會學習新的技能，也有人會把隱藏很久的大招拿出來。」李東翰則為演唱會準備了全新的才藝，「算是把內心深處的一部分拿出來分享，是一個很大的挑戰。」而忙內李定與鄭彫秦則為了保留驚喜感，不願多透露細節，笑喊：「Kiss們錯過這場表演，真的很難再看到。」
首次舉辦專場演唱會，對ARKis來說意義格外重大，無論是舞台規模、視覺設計或表演內容都全面升級，並首度安排每位成員的Solo舞台，讓大家都可以有所表現。黃崇峻表示，首次舉辦專場壓力不小，但比起緊張更多的是期待，「希望Kiss們能真的享受現場氛圍。」鄭彫秦表示，這次演唱會和過去最大不同就是「我們是來炸場的」，希望讓全場觀眾完全沉浸在ARKis打造的末日方舟旅程中，也期待能和台下有更多互動。
禾雁凱想請觀眾吃冰淇淋！黃崇峻打造派對感
談到個人表演橋段，團員們也小小劇透。黃崇峻希望把自己的Solo舞台打造成像「派對」一樣的氛圍，帶著Kiss們一起嗨；禾雁凱神祕表示，自己的表演是長時間累積的成果，「說不定還會請大家吃冰淇淋，再說下去就太明顯了。」
Vin也提到，新歌部分花了很多心思製作，風格與以往相當不同，甚至連出場方式都值得期待；Mikey則透露，自己準備了不只1首自創曲，並特別請老師編排全新的舞蹈，希望透過舞台呈現更完整的創作能量。
隨著演唱會進入倒數準備期，ARKis全力投入排練，同時開始做體態與飲食管理，希望在首場專場舞台帶來最震撼的演出。《ARKis末日方舟：新世紀》演唱會門票將於3月21日中午12點於拓元售票系統正式開賣，團員們也向粉絲喊話：「希望到時候能看到Kiss們揮著手燈，一起完成這場屬於ARKis與Kiss們的難忘時刻。」更多資訊可關注ARKis以及量籽計畫官方社群。
𝐀𝐑𝐊𝐢𝐬末日方舟：新世紀 「𝐀𝐑𝐊𝐩𝐨𝐜𝐚𝐥𝐲𝐩𝐢𝐬 : 𝐄𝐫𝐚 𝐎𝐧𝐞」 出道首場演唱會
時間：2026.05.09 (六) 17:00
地點：Legacy TERA
售票時間：2026/3/21(六) 12:00 正式開賣
票價：$3,980/$3,580/$3,280/$2,680/$1,980/身障席$1,990 (全區對號入座)
售票系統：拓元售票
⚓️ 福利說明
本次演唱會部分票價包含專屬福利，依票價可兌換的福利不同，請參閱福利說明圖。
票價$3,980為$3,970演出票券+$10福利
票價$3,580為$3,575演出票券+$5福利
票價$3,280為$3,279演出票券+$1福利
* $10福利兌換券內容：成員隨機小卡3張 + 提前觀看綵排 + 8:1手機合照一張 + 簽名海報抽獎資格
* $5福利兌換券內容：成員隨機小卡2張 + 提前觀看綵排 + (8:1手機合照抽獎資格一張、 簽名海報)抽獎資格
* $1福利兌換券內容：成員隨機小卡1張
* 現場兌換福利時將核對演出門票，若無出示票券將無法成功兌換福利。
* 若未於規定時間內完成福利報到，將視同放棄您的權利。報到方式請鎖定官方社群查看最新消息。請福利中獎之觀眾查閱入場須知後在規定時間報到，以免權益受損。
* 以上活動內容，主辦單位保留異動之權力。
主辦單位｜量籽計畫股份有限公司
經紀公司｜踢帕娛樂
贊助廠商｜atree
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Alex也表示，這次舞台可以看到團員們不同的挑戰與突破，「有些成員會帶來自己的作品，有些人會學習新的技能，也有人會把隱藏很久的大招拿出來。」李東翰則為演唱會準備了全新的才藝，「算是把內心深處的一部分拿出來分享，是一個很大的挑戰。」而忙內李定與鄭彫秦則為了保留驚喜感，不願多透露細節，笑喊：「Kiss們錯過這場表演，真的很難再看到。」
首次舉辦專場演唱會，對ARKis來說意義格外重大，無論是舞台規模、視覺設計或表演內容都全面升級，並首度安排每位成員的Solo舞台，讓大家都可以有所表現。黃崇峻表示，首次舉辦專場壓力不小，但比起緊張更多的是期待，「希望Kiss們能真的享受現場氛圍。」鄭彫秦表示，這次演唱會和過去最大不同就是「我們是來炸場的」，希望讓全場觀眾完全沉浸在ARKis打造的末日方舟旅程中，也期待能和台下有更多互動。
禾雁凱想請觀眾吃冰淇淋！黃崇峻打造派對感
談到個人表演橋段，團員們也小小劇透。黃崇峻希望把自己的Solo舞台打造成像「派對」一樣的氛圍，帶著Kiss們一起嗨；禾雁凱神祕表示，自己的表演是長時間累積的成果，「說不定還會請大家吃冰淇淋，再說下去就太明顯了。」
Vin也提到，新歌部分花了很多心思製作，風格與以往相當不同，甚至連出場方式都值得期待；Mikey則透露，自己準備了不只1首自創曲，並特別請老師編排全新的舞蹈，希望透過舞台呈現更完整的創作能量。
隨著演唱會進入倒數準備期，ARKis全力投入排練，同時開始做體態與飲食管理，希望在首場專場舞台帶來最震撼的演出。《ARKis末日方舟：新世紀》演唱會門票將於3月21日中午12點於拓元售票系統正式開賣，團員們也向粉絲喊話：「希望到時候能看到Kiss們揮著手燈，一起完成這場屬於ARKis與Kiss們的難忘時刻。」更多資訊可關注ARKis以及量籽計畫官方社群。
𝐀𝐑𝐊𝐢𝐬末日方舟：新世紀 「𝐀𝐑𝐊𝐩𝐨𝐜𝐚𝐥𝐲𝐩𝐢𝐬 : 𝐄𝐫𝐚 𝐎𝐧𝐞」 出道首場演唱會
時間：2026.05.09 (六) 17:00
地點：Legacy TERA
售票時間：2026/3/21(六) 12:00 正式開賣
票價：$3,980/$3,580/$3,280/$2,680/$1,980/身障席$1,990 (全區對號入座)
售票系統：拓元售票
⚓️ 福利說明
本次演唱會部分票價包含專屬福利，依票價可兌換的福利不同，請參閱福利說明圖。
票價$3,980為$3,970演出票券+$10福利
票價$3,580為$3,575演出票券+$5福利
票價$3,280為$3,279演出票券+$1福利
* $10福利兌換券內容：成員隨機小卡3張 + 提前觀看綵排 + 8:1手機合照一張 + 簽名海報抽獎資格
* $5福利兌換券內容：成員隨機小卡2張 + 提前觀看綵排 + (8:1手機合照抽獎資格一張、 簽名海報)抽獎資格
* $1福利兌換券內容：成員隨機小卡1張
* 現場兌換福利時將核對演出門票，若無出示票券將無法成功兌換福利。
* 若未於規定時間內完成福利報到，將視同放棄您的權利。報到方式請鎖定官方社群查看最新消息。請福利中獎之觀眾查閱入場須知後在規定時間報到，以免權益受損。
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主辦單位｜量籽計畫股份有限公司
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