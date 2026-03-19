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根據路透社報導，伊朗正考慮對通行荷姆茲海峽的船舶徵收過境費，若法案成形，將代表德黑蘭不只透過軍事與航運干擾施壓，還可能進一步把對這條全球能源咽喉的控制力直接轉化為財政與政治籌碼。荷姆茲海峽承擔全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸，一旦收費機制落地，對國際航運與能源市場的衝擊勢必再升高。報導指出，自美國與以色列對伊朗開戰以來，德黑蘭已對其認定與敵對陣營有關的船舶採取干擾行動，導致荷姆茲海峽通行風險大幅升高。根據路透社引述伊朗媒體《伊朗學生通訊社》報導，伊朗最高領袖顧問表示，待戰事結束後，荷姆茲海峽將出現「新制度」，未來伊朗可對制裁其國家的船舶施加更嚴格的海上限制。這番說法被市場解讀為，伊朗不排除把荷姆茲海峽當作反制西方制裁的新槓桿。對市場來說，最敏感的仍是荷姆茲海峽本身的重要性。這條水道是波灣能源出口的核心通道，全球約20%的石油與液化天然氣都要經過這裡，一旦伊朗從單純干擾航行，進一步走向制度化收費或限制通行，將不只是區域安全問題，也可能牽動全球油氣價格、保險成本與運輸安排。布蘭特原油截至截稿時間已經走揚超過7%，價位每桶115.14美元。