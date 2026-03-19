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北部地區頻傳「拖吊蟑螂」消費爭議，不肖業者藉消費糾紛從事詐欺、恐嚇不法行為，台北市刑大17日偵辦拖吊蟑螂案件，逮捕「騰至拖吊」蔡尚璁、「東海」許峯頤及其他4人，查扣相關車輛與文件。檢警昨收網查緝，經漏夜偵訊後，檢方認定蔡尚璁、許峯頤2人違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺及恐嚇取財等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人及反覆實施同一犯罪之虞，18日深夜向法院聲押禁見；李、陳、劉、廖等4名被告則各以20萬元交保。台北市刑大調查，涉案的3家拖吊公司騰至、東海、小崔，活動範圍遍及雙北及桃園等地，僅2024年至今短短兩年間，起因於3家業者涉嫌以高價拖吊並在網路刊登廣告，受害人數恐達50人。主嫌「小崔」崔姓男子於警方行動前2日出境泰國，19日凌晨返台後移送台北地檢署複訊，全案持續偵辦中。價目表中包括，機車及一般小型車起拖1500元，小貨車3500元，休旅車5500元，事故車7500元，進口車8000元，每公里加收50元，四輪離地另加900元，機車固定費5000元。若傳動軸斷裂、車輛翻覆、掉入坑洞或泥沙中，收費8000至20000元不等，安裝輔助輪「一輪」收2500元。輪胎卡死每輪6000元，高架道路作業另加3500元風險費，吊桿作業1.6萬元，車輛翻正、泥沙脫困收2萬元，窄巷作業加5000元，多項超高額收費引發民怨。辦案人員指出，受害車主如果拒絕支付高額費用，集團即以「已簽訂合約」為由威脅，甚至扣留車輛或車鑰匙迫使車主付費，收到款項後，再迅速下架網站廣告，讓受害者無法申訴及舉證。台北市刑大於17日展開拖吊蟑螂專案行動，當天逮捕騰至拖吊老闆蔡尚璁、東海拖吊業者許峯頤及3名男司機和1名女員工，並查扣多輛相關車輛及重要文件。警方指出，崔姓業者在行動前2天已出境前往泰國，今天下午3時30分移送台北地檢署複訊。至於共犯蔡尚璁、許峯頤18日移送複訊後，檢察官認定蔡、許均涉犯《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺、恐嚇取財等罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯或證人之虞，以及反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。台北地院今（19）日下午裁定各40萬元交保。