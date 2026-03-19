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記憶體價格一路走高，電子製造廠金寶表示，記憶體價格大漲已開始牽動整體供應鏈節奏。雖然金寶本身不負責與記憶體原廠談價，而是由客戶自行詢價與採購，主要負責進貨安排與生產管理，但因市場普遍預期後續仍有漲價壓力，交期也持續拉長，客戶其實從去年下半年起就已提前下單，讓目前供貨狀況維持高度緊繃，能見度約落在1到2季。總經理陳威昌表示，目前第1季供貨沒有問題，但第2季記憶體價格仍有續漲可能，因此客戶追料動作相當積極，相關所需用量已經掌握95%，公司也開始提前規劃下半年需求。他坦言，下半年記憶體價格很可能還會再走一波，這也是客戶提早布局的主因之一。金寶也提到，過去公司營運傳統上多呈現上、下半年45比55的結構，到了今年，在記憶體漲價壓力推動下，客戶上半年提前備貨的可能性升高，預估全年營運分布將更接近5比5。