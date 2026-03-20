2026年第一波長達23天的水星逆行終於結束了！今（20）日是春分節氣，同時間宇宙也正處於場盛大的能量交接儀式，命理專家塔羅牌老師艾菲爾表示，3月20日開始太陽正式踏入牡羊座，宣告占星新年的開端，與此同時，在雙魚座逆行3週的水星也終於恢復順行，也讓雙子、處女、射手、雙魚等4星座迎接運勢重啟，好運快速找上門！
2026第一次水逆結束了！4星座運勢迅速提升（太陽為主、上升為輔）
♊ 雙子座：撥雲見日，停滯計畫強勢重啟
身為水星守護的子民，過去三周你彷彿在無聲的慢動作電影中掙扎，人際溝通與副業推動總差了臨門一腳。
能量轉化： 隨著水星順行，那種「力不從心」的卡頓感將煙消雲散。
好運場景： 當你重新打開那個塵封的專案資料夾，或重啟一段冷戰已久的對話，你會驚覺結節已自動鬆開。這是一個適合「大刀闊斧」的時刻，原本觀望的合作方將被你的條理折服，讓創意正式落地。
♍ 處女座：心智歸位，邏輯之神再度降臨
對處女座而言，水逆期間最痛苦的莫過於「腦袋打結」。原本精密的邏輯被雙魚的迷霧干擾，讓你陷入自我質疑的漩渦。
能量轉化： 隨著水星歸位，你引以為傲的分析與決策能力將全數回歸。
好運場景： 在某個清晨，當你再次面對混亂的人事資料，一種「一目了然」的清澈感會油然而生。你將冷靜拆解問題，找出最高效的路徑。請信任這份理智，這將成為你展現專業身價的墊腳石。
♐ 射手座：目標對焦，行動方向精準確立
過去一段時間，你雖有行動力卻常感到「不知為何而戰」。水星順行配合火象太陽的能量，為你點亮了前方的導航燈。
能量轉化： 這是一波「意志與方向」完美合一的震盪，讓你不再四處試探。
好運場景： 在一次深刻的自我覺察後，你決定放下華而不實的目標。白羊座新月賦予你開疆闢土的體力，無論是轉換賽道或深造計畫，你都將展現勢不可擋的魄力。大膽前行吧，宇宙正為你助陣。
♓ 雙魚座：重擔卸下，靈魂壓力的全面救贖
身為此次水逆的「震央區」，雙魚座過去三周承受了極大的精神內耗，彷彿背負著全世界的期待在泥淖中行走。
能量轉化：水星在本命宮恢復順行，對你而言是一場遲來的「救贖」。
好運場景：當你終於有勇氣對不合理的索求說「不」，或長期誤解被釐清的瞬間，胸口的壓迫感將化作輕盈的喜悅。這段時間，你的直覺與現實達成和解。請享受這份自由，重新找回那個愛笑且充滿夢想的自己。
📍2026下次水逆什麼時候？3波水逆影響時間總整理
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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♊ 雙子座：撥雲見日，停滯計畫強勢重啟
身為水星守護的子民，過去三周你彷彿在無聲的慢動作電影中掙扎，人際溝通與副業推動總差了臨門一腳。
能量轉化： 隨著水星順行，那種「力不從心」的卡頓感將煙消雲散。
好運場景： 當你重新打開那個塵封的專案資料夾，或重啟一段冷戰已久的對話，你會驚覺結節已自動鬆開。這是一個適合「大刀闊斧」的時刻，原本觀望的合作方將被你的條理折服，讓創意正式落地。
♍ 處女座：心智歸位，邏輯之神再度降臨
對處女座而言，水逆期間最痛苦的莫過於「腦袋打結」。原本精密的邏輯被雙魚的迷霧干擾，讓你陷入自我質疑的漩渦。
能量轉化： 隨著水星歸位，你引以為傲的分析與決策能力將全數回歸。
好運場景： 在某個清晨，當你再次面對混亂的人事資料，一種「一目了然」的清澈感會油然而生。你將冷靜拆解問題，找出最高效的路徑。請信任這份理智，這將成為你展現專業身價的墊腳石。
過去一段時間，你雖有行動力卻常感到「不知為何而戰」。水星順行配合火象太陽的能量，為你點亮了前方的導航燈。
能量轉化： 這是一波「意志與方向」完美合一的震盪，讓你不再四處試探。
好運場景： 在一次深刻的自我覺察後，你決定放下華而不實的目標。白羊座新月賦予你開疆闢土的體力，無論是轉換賽道或深造計畫，你都將展現勢不可擋的魄力。大膽前行吧，宇宙正為你助陣。
♓ 雙魚座：重擔卸下，靈魂壓力的全面救贖
身為此次水逆的「震央區」，雙魚座過去三周承受了極大的精神內耗，彷彿背負著全世界的期待在泥淖中行走。
能量轉化：水星在本命宮恢復順行，對你而言是一場遲來的「救贖」。
好運場景：當你終於有勇氣對不合理的索求說「不」，或長期誤解被釐清的瞬間，胸口的壓迫感將化作輕盈的喜悅。這段時間，你的直覺與現實達成和解。請享受這份自由，重新找回那個愛笑且充滿夢想的自己。
📍2026下次水逆什麼時候？3波水逆影響時間總整理
|2026水逆波段
|水逆日期與影響天數
|主要影響星座
|第一次水逆（已結束）
|2月26日至3月20日 （共23天）
|雙魚座、牡羊座
|第二次水逆
|6月29日至7月23日 （共25天）
|巨蟹座、獅子座
|第三次水逆
|10月24日至11月13日 （共21天）
|天蠍座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。