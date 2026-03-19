中東戰火及通貨膨脹擔憂影響全球金融市場，美元走強、聯準會（Fed）立場偏鷹，削弱市場對降息期待。國際黃金、白銀19日遭遇拋售潮，黃金失守每盎司4600美元，跌幅約5%；白銀跌幅高達10%，失守66美元。
CNBC報導，伊朗戰爭和通膨擔憂籠罩全球市場，黃金和白銀加入全面拋售行列，跌幅分別約為5%和10%。
截至美東時間10點37分，現貨金價下跌4.12%，暫報每盎司4617.11美元，黃金期貨下跌6.18%，暫報每盎司4591.5美元；現貨白銀下跌7.17%，報每盎司69.9美元，白銀期貨下跌10.79%，暫報每盎司69.22美元。
與黃金和白銀掛鉤的礦業股和ETF在盤前交易中也出現下跌。 ProShares Ultra Silver ETF在周四開盤前下跌了20%，而iShares Silver Trust ETF也出現下跌。Aberdeen的實物白銀ETF下降了9.9%。個股中跌幅最大的包括泰克資源公司（Teck Resources）下跌8.9%，First Majestic Silver和Coeur Mining分別下跌了10%和9.9%。
黃金和白銀價格的波動正值市場避險情緒普遍升溫之際，全球股市和公債價格也隨之同步下跌。Fed和加拿大央行週三在維持利率不變後，釋放出偏鷹訊號。
Fed主席鮑爾的表態，進一步削弱市場對美國近期繼續降息的預期。雖然地緣政治緊張局勢通常會提振避險需求，但能源成本上升帶來的通膨影響正通過推高實際收益率、限制貴金屬上漲空間。
包括英國和歐元區在內的一系列歐洲中央銀行將於週四晚些時候更新各自的貨幣政策。瑞士央行在宣布維持基準利率在0%不變時，也提到了伊朗戰爭。瑞士國家銀行表示，隨著戰爭持續，其干預外匯市場的意願正在增強。
金斯伍德集團董事總經理兼投資管理蘇爾吉（Paul Surguy）表示，更廣泛的背景可能正在促使投資者重新考慮他們持有的黃金數量，由於空域和航道也已關閉，黃金的運輸成本也會更高，甚至可能根本無法運輸，購買這種終極避險資產時，只有持有實物才能真正提供安全保障。
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截至美東時間10點37分，現貨金價下跌4.12%，暫報每盎司4617.11美元，黃金期貨下跌6.18%，暫報每盎司4591.5美元；現貨白銀下跌7.17%，報每盎司69.9美元，白銀期貨下跌10.79%，暫報每盎司69.22美元。
與黃金和白銀掛鉤的礦業股和ETF在盤前交易中也出現下跌。 ProShares Ultra Silver ETF在周四開盤前下跌了20%，而iShares Silver Trust ETF也出現下跌。Aberdeen的實物白銀ETF下降了9.9%。個股中跌幅最大的包括泰克資源公司（Teck Resources）下跌8.9%，First Majestic Silver和Coeur Mining分別下跌了10%和9.9%。
黃金和白銀價格的波動正值市場避險情緒普遍升溫之際，全球股市和公債價格也隨之同步下跌。Fed和加拿大央行週三在維持利率不變後，釋放出偏鷹訊號。
Fed主席鮑爾的表態，進一步削弱市場對美國近期繼續降息的預期。雖然地緣政治緊張局勢通常會提振避險需求，但能源成本上升帶來的通膨影響正通過推高實際收益率、限制貴金屬上漲空間。
包括英國和歐元區在內的一系列歐洲中央銀行將於週四晚些時候更新各自的貨幣政策。瑞士央行在宣布維持基準利率在0%不變時，也提到了伊朗戰爭。瑞士國家銀行表示，隨著戰爭持續，其干預外匯市場的意願正在增強。
金斯伍德集團董事總經理兼投資管理蘇爾吉（Paul Surguy）表示，更廣泛的背景可能正在促使投資者重新考慮他們持有的黃金數量，由於空域和航道也已關閉，黃金的運輸成本也會更高，甚至可能根本無法運輸，購買這種終極避險資產時，只有持有實物才能真正提供安全保障。
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