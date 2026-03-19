台灣網紅「晚安小雞」（陳能釧）在2024年2月飛往柬埔寨拍攝自導自演「詐騙園區」影片，遭柬國判刑在當地監獄服刑兩年。今（19）日晚間返抵台灣之後，也立刻在臉書發文坦承「被騙1300多萬」，同時貼出出獄後又拘留長達36天之後滿臉鬍渣憔悴模樣，更表示後續將召開記者會說明事件完整內幕。
時隔766天終於回台灣！晚安小雞認了：被騙1300萬
晚安小雞今（19）日晚間在臉書發文表示：「晚安小雞回來了，哥姐們，歷經766天…我們終於回來了」，隨後更透露自己與夥伴阿鬧在拘留所待了23天，又在移民局待13天，前後歷經36天居留還差一點回不了台灣。
晚安小雞同時也透露，「這兩年來你們知道發生了什麼事在我身上嗎？如果我把全部真相說出來，你們願意聽嗎？包含關於我總共被騙1300多萬的事…根本不止400萬，為此我已負債累累，近期內會開說明記者會」。
晚安小雞臉書全文如下：
哥姐們，歷經766天…
我們終於回來了，現已抵達桃園國際機場
在拘留所（23天）移民局（13天）共歷經36天
還因為一些事真的差點回不來…
我真的沒想到還能夠再一次踏上我的家鄉「台灣」
這段時間，有些事情我不能說，你們看到的是新聞的冰山一角，但我經歷的，是完全不同的故事
有人說我完了
有人說我活該
但我知道，有愛我的人跟生氣我的人在等我
對於小雞的粉絲們及大家，我想再次說聲：
「對不起讓你們失望了也讓你們擔心了」
這兩年來你們知道發生了什麼事在我身上嗎？
如果我把全部真相說出來
你們願意聽嗎？
包含關於我總共被騙1300多萬的事…
（根本不止400萬，為此我已負債累累，近期內會開說明記者會）
可以出聲讓我知道我的哥姐們都還在嗎？
我是廣告 請繼續往下閱讀
晚安小雞今（19）日晚間在臉書發文表示：「晚安小雞回來了，哥姐們，歷經766天…我們終於回來了」，隨後更透露自己與夥伴阿鬧在拘留所待了23天，又在移民局待13天，前後歷經36天居留還差一點回不了台灣。
晚安小雞臉書全文如下：
哥姐們，歷經766天…
我們終於回來了，現已抵達桃園國際機場
在拘留所（23天）移民局（13天）共歷經36天
還因為一些事真的差點回不來…
我真的沒想到還能夠再一次踏上我的家鄉「台灣」
這段時間，有些事情我不能說，你們看到的是新聞的冰山一角，但我經歷的，是完全不同的故事
有人說我完了
有人說我活該
但我知道，有愛我的人跟生氣我的人在等我
對於小雞的粉絲們及大家，我想再次說聲：
「對不起讓你們失望了也讓你們擔心了」
這兩年來你們知道發生了什麼事在我身上嗎？
如果我把全部真相說出來
你們願意聽嗎？
包含關於我總共被騙1300多萬的事…
（根本不止400萬，為此我已負債累累，近期內會開說明記者會）
可以出聲讓我知道我的哥姐們都還在嗎？