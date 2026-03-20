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▲盧秀燕在美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯陪同下，與美國國務院及戰爭部高級官員會晤。（圖／台中市政府提供，2026.03.19）

台中市長盧秀燕於美東時間17日前往美國在台協會（AIT）華盛頓總部，在執行理事藍鶯陪同下，先後會晤美國國務院及戰爭部高級官員。盧秀燕引述近期媒體民調，指高達77%的台灣民眾支持持續強化台美關係，並強調軍購如同「買保險」，國防安全是跨黨派共識。盧秀燕訪美前，藍鶯曾到台中市政府拜訪，兩人一見面便熱情擁抱。此次雙方針對台美區域安全、半導體供應鏈擴張、國防預算議題與無人機戰略進行交流。盧秀燕感謝美國80年來對台灣在軍事協防與外交上的支持，她指出面對鄰近強權持續威脅，台灣極需要美國這樣的堅實盟友。隨著烏克蘭與中東地區戰事頻傳，維持太平洋地區的穩定與和平尤為關鍵。盧秀燕也引述近期一份媒體民調，高達77%台灣民眾支持持續強化台美關係，向美方展現台灣民眾的共識。針對軍購與國防預算議題，盧秀燕強調軍購就如同「買保險」，在國家經濟能力許可的範圍內，必須盡早落地並採購最精良、最有效的裝備，以確保國防自衛能力。由於把軍購形容為「買保險」的說法，最早由民進黨提出，盧秀燕的說法，同時對美方表達了她對軍購案的態度。對於整體國防預算規劃內容，盧秀燕強調國防安全是跨黨派的共識，但須向美方了解明確的戰略建議與數據，並將國內真實聲音傳達給美方。她指出未來作戰可能朝向運用大量、相對平價無人機的「海量戰術」發展。台灣身為晶片王國，而台中更具備半導體、航太與精密機械的強大產業樞紐優勢，目前已有許多美國企業與台中的航太及晶片業者展開洽談。未來市府將全力促成台美在無人機與高科技軍工產業鏈上的深度對接。在國防與安全議題之外，雙方也針對關稅與雙邊經貿協定落實交換意見，期盼終止不確定性，為台美企業創造更穩定的投資環境。