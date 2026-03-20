NBA美國職籃（National Basketball Association）亞特蘭大老鷹隊近期脫胎換骨，不僅在場上豪取11連勝，場下也正積極為未來佈局。根據NBA知名記者費雪（Jake Fischer）報導，老鷹隊與透過季中交易加盟的潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）已經看對眼，球團計劃拒絕執行他2026-27賽季價值2430萬美元（約合新台幣7.74億元）的球隊選擇權，轉而簽下一份長約。
不想只當過客！庫明加：我們的目標是建立長久文化
庫明加自金州勇士轉戰老鷹後，迅速融入球隊體系並展現了積極的態度。他在接受《The Stein Line》採訪時毫不掩飾對留隊的渴望：「長期留在這裡就是我的目標。我們每天都在討論要如何在這裡建立屬於我們的印記，這一切從現在就開始了，我們不必等到明年。」
不只庫明加喜歡這個新環境，老鷹球團也看好他與球隊核心強森（Jalen Johnson）組成的鋒線搭檔，願意在他身上投資更多未來。根據《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）報導，老鷹考慮放棄庫明加2026-27賽季價值2430萬美元的球隊選項，轉而重新協商一份更多年的長約。
場均14.8分效率驚人！74英呎超遠三分球寫隊史紀錄
加盟老鷹的前6場比賽中，庫明加在22.7分鐘內，交出了場均14.8分、7.5籃板及2.7助攻的優異成績單。更令人驚艷的是他高效率的投籃表現，投籃命中率高達56.6%，三分球命中率更來到58.3%。
在日前以135：120擊敗獨行俠的比賽中，庫明加全場11投7中貢獻 16 分，甚至在上半場快結束前投出一記長達74英呎的超遠三分球命中，刷新了老鷹隊史最長投籃得分的紀錄，點燃全場氣氛，也象徵著他與球隊正處於極佳的化學反應中。
老鷹豪取11連勝逼近東區第 6！季後賽門票近在咫尺
庫明加的到來與老鷹隊的戰績噴發高度吻合。目前老鷹隊正處於隊史自2014-15賽季以來最長的11連勝，戰績提升至38勝31敗，與邁阿密熱火並列，且僅落後奧蘭多魔術半場勝差。力爭擠進東區前6名，以避開高風險的附加賽。
不過總教練史奈德（Quin Snyder）強調，儘管連勝勢頭兇猛，對庫明加的使用仍保有耐心，「我們專注的是長期的契合度，而不僅僅是眼前的產出。」隨著庫明加與球隊默契日益增進，這對強強聯手的組合，或許將成為本季東區季後賽最令人頭痛的黑馬。
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庫明加自金州勇士轉戰老鷹後，迅速融入球隊體系並展現了積極的態度。他在接受《The Stein Line》採訪時毫不掩飾對留隊的渴望：「長期留在這裡就是我的目標。我們每天都在討論要如何在這裡建立屬於我們的印記，這一切從現在就開始了，我們不必等到明年。」
不只庫明加喜歡這個新環境，老鷹球團也看好他與球隊核心強森（Jalen Johnson）組成的鋒線搭檔，願意在他身上投資更多未來。根據《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）報導，老鷹考慮放棄庫明加2026-27賽季價值2430萬美元的球隊選項，轉而重新協商一份更多年的長約。
場均14.8分效率驚人！74英呎超遠三分球寫隊史紀錄
加盟老鷹的前6場比賽中，庫明加在22.7分鐘內，交出了場均14.8分、7.5籃板及2.7助攻的優異成績單。更令人驚艷的是他高效率的投籃表現，投籃命中率高達56.6%，三分球命中率更來到58.3%。
在日前以135：120擊敗獨行俠的比賽中，庫明加全場11投7中貢獻 16 分，甚至在上半場快結束前投出一記長達74英呎的超遠三分球命中，刷新了老鷹隊史最長投籃得分的紀錄，點燃全場氣氛，也象徵著他與球隊正處於極佳的化學反應中。
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庫明加的到來與老鷹隊的戰績噴發高度吻合。目前老鷹隊正處於隊史自2014-15賽季以來最長的11連勝，戰績提升至38勝31敗，與邁阿密熱火並列，且僅落後奧蘭多魔術半場勝差。力爭擠進東區前6名，以避開高風險的附加賽。
不過總教練史奈德（Quin Snyder）強調，儘管連勝勢頭兇猛，對庫明加的使用仍保有耐心，「我們專注的是長期的契合度，而不僅僅是眼前的產出。」隨著庫明加與球隊默契日益增進，這對強強聯手的組合，或許將成為本季東區季後賽最令人頭痛的黑馬。