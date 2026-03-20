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祝融奪走毛孩命！高雄市前鎮區和平二路一棟大樓12樓，今天凌晨發生一起住宅火警，一名住在12樓的谷姓女子於睡夢中驚醒，發現客廳起火後求救。消防局緊急出動近50名人力趕赴現場灌救，雖成功救出谷女，但遺憾的是，其飼養的小狗未能逃過一劫，命喪火窟。這起火警發生在高雄市前鎮區和平二路的一處大樓住宅。今天清晨5時31分，住在12樓的50歲谷姓女子正在熟睡，卻突然聞到濃煙驚醒，起身查看後發現客廳已竄出火苗。儘管谷女第一時間嘗試自行撲滅火勢，但因火情迅速蔓延、一發不可收拾，她隨即撥打119向消防局求救。消防獲報後火速出動20輛消防車及48名隊員趕赴現場支援。救災人員抵達時，發現12樓窗口已冒出火舌與濃煙，隨即佈水線搶救。當時谷女已退避至住家門口待援，消防人員立刻將她安全護送下樓，而同樓層的其他住戶也在火警發生當下自行疏散，所幸並未造成人員受困傷亡。火勢在消防隊員的全力灌救下，約於半小時內完全撲滅。經初步勘查，屋內燃燒面積約15平方公尺，雖然谷女幸運躲過一劫，但遺憾的是，她所飼養的小狗因受困屋內不幸被火燒死。至於詳細的起火位置與確切原因，目前仍由火調人員進一步調查釐清中。