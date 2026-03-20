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中東衝突續延燒，素有「庶民指標」之稱的國泰金「國民經濟信心」，今（20）日公布今（2026）年3月最新調查結果，對於未來1年物價水準及通貨膨脹預期，有63%的民眾預期1年以後通膨率大於2%，其中28%民眾預期將大於3%。這項調查是在今年3月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共13983份有效填答問卷。這次時事題也針對未來1年物價及通膨詢問民眾看法，調查結果顯示，63%的民眾預期1年以後通膨率大於2%，其中28%民眾預期將大於3%。另外，31%民眾覺得1年以後通膨率介於1%至2%，而有7%的民眾則認為1年以後通膨率將在1%以下。針對民眾對未來1年物價漲跌判斷的主要因素，本月的調查結果指出，各有28%民眾認為未來1年物價漲跌主要受到民生消費品價格及進口原物料價格影響，另有21%民眾認為經濟景氣是未來1年物價漲跌判斷的主要因素。