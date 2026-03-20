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台中市長盧秀燕率團訪美，18日與AIT前主席卜睿哲等9位華府知名智庫學者展開近2小時座談。盧秀燕強調順從民意、內部團結是推動台灣進步的核心動力，外交工具應該具備靈活彈性，不應被窄化為統獨標籤，並強調領導者要有與意見相左族群對話的勇氣，以溫和、漸進的改革路線推動韌性治理。盧秀燕於美東時間3月18日與美國在台協會前主席、「布魯金斯學會」資深學者卜睿哲(Richard Bush)、「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、「美國企業研究所（AEI）」資深研究員古柏（Zack Cooper）及「史汀生中心」資深研究員孔明尚（Michael Cunningham）等9位華府知名智庫學者展開近2小時午餐會座談。盧秀燕以英文發表演說，強調穩健的國防應建立在政府與人民的透明溝通之上，她認為「順從民意」與「內部團結」是推動台灣進步的核心動力，唯有凝聚全民共識，才能在變動局勢中，守護台海和平與穩定。座談中，學者們對盧秀燕的治理邏輯展現濃厚興趣，雙方從國防兩岸到民意趨勢進行深入探討。盧秀燕也在會中分享自己施政穩健的關鍵，就在順從民意並重視內部團結，兩者是台灣不斷進步的動力來源。盧秀燕主張多元社會應積極「從異中求同」，凝聚全民力量共同面對國際挑戰。外交工具要具備靈活彈性，不應被窄化為統獨標籤，並強調領導者必須具備與意見相左族群對話的勇氣，採取溫和、漸進的改革路線推動韌性治理，也希望這場互動，能成功傳遞台灣務實穩健的聲音。