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▲醫師提醒，靜脈曲張不只影響外觀，若長期忽視恐會出現反覆潰瘍，面臨截肢風險。（圖／烏日林新醫院提供）

靜脈曲張嚴重恐截肢 栓塞風險是正常人5倍

小傷口久拖不癒竟變成大潰瘍！台中烏日一名77歲個案，過去從事CNC機械操作工作，因長年久站與體重過重，下肢早有腫脹、色素沉著等問題，但初期症狀不明顯，並未特別在意，後來因為碰撞有小傷口，但反覆潰瘍，且範圍擴大，長達半年，經醫師評估為第6期靜脈曲張，屬於最嚴重階段，治療後2個月傷口順利癒合。烏日林新醫院整形外科主任魏經岳透露，個案就醫時雙下肢明顯色素沉澱、發黑嚴重，屬於靜脈曲張的典型表現。而病人身上的小傷口無論如何反覆治療，一直沒好。醫師說，檢查病患為第6期靜脈曲張，其特徵為無法自行癒合的慢性潰瘍。經下肢靜脈超音波檢查發現，患者右腳的靜脈管徑與左腳相比明顯變大，並出現靜脈逆流現象，讓血液無法順利回流心臟，血管循環不良導致小腿下段皮膚硬化發黑，伴隨慢性潰瘍的情況。魏經岳說，靜脈曲張除了影響外觀也潛藏許多健康危機，若長期忽視恐會出現反覆潰瘍，面臨截肢風險，產生栓塞機率是正常人的5倍，嚴重恐危害生命。魏經岳表示，過去靜脈曲張多以傳統手術治療，隨著醫療技術的進步，目前已發展出無刀微創的靜脈曲張新療法，術後可立即下床行走，大幅縮短恢復時間。魏經岳提醒，靜脈曲張的高風險族群包括長期久站、久坐、肥胖、懷孕史等，若出現下肢皮膚變黑、下肢嚴重水腫、慢性傷口癒合不良且發出異味滲液等情形，建議及早就醫接受靜脈超音波檢查，由專業醫師及早介入治療，避免產生嚴重的併發症，把握黃金治療時機。