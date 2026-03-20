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▲CAPCOM 台北店獨家商品，加入了許多台北元素的圖案。（圖／記者周淑萍攝）

獨家推出台北限定商品

▲店內有大量人氣趴娃，不用飛日本，這邊就能一次買齊。（圖／記者周淑萍攝）

日本遊戲大廠CAPCOM正式插旗台灣，今（20）日於台北信義區新光三越A11盛大開幕「CAPCOM STORE TAIPEI」，將日本原裝熱銷周邊商品與完整品牌體驗帶進台灣，還有獨家的台北限定商品，門口還有鎮店之寶《快打旋風》的大型模型相當搶眼。CAPCOM STORE TAIPEI地點就在新光三越A11三樓，旁邊就是寶可夢中心。CAPCOM 台北店雖然佔地不大，但頗具有指標意義，CAPCOM日方代表在今天的開幕會提到，旗下《魔物獵人》、《快打旋風》、《惡靈古堡》與《洛克人》等經典系列長年在台累積大量粉絲，不少玩家甚至專程赴日朝聖CAPCOM STORE，經評估台灣市場需求後，決定設立首間直營門市，期望提供更便利且完整的購物與體驗環境。CAPCOM指出，台北店不僅是販售周邊商品，更透過店鋪空間設計與商品陳列，讓玩家能感受遊戲世界觀與角色魅力，拉近與作品之間的距離。店內將導入多樣化商品線，從收藏公仔到生活周邊一應俱全。此次首波登場商品包含在日本相當受歡迎的「CAPCOROM」系列娃娃，以及《魔物獵人》、《惡靈古堡》、《快打旋風》、《逆轉裁判》等多款人氣IP周邊，滿足不同玩家族群需求。CAPCOM進一步透露，除現有商品外，未來也將規劃結合台灣在地元素的限定商品，打造專屬於台灣玩家的獨特收藏。品牌目標是長期深耕台灣市場。