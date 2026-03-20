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中油煉製事業部前執行長徐漢，因涉嫌收賄高達2700萬元遭檢方起訴，然而這起纏訟3年半的案件，原訂於3月23日一審宣判，未料徐漢竟於19日大膽剪斷電子腳環，並在屏東萬巒地區失聯。檢警調查發現，徐漢疑似計畫性地利用大眾運輸與計程車製造行蹤斷點，目前專案小組已緊急封鎖邊境並發布拘票，全力攔阻其潛逃出境。回顧事件，檢方調查指出，徐漢在擔任中油煉製事業部執行長期間，涉嫌利用職權在總額近十億元的標案中護航業者，並透過白手套收受賄款。檢廉於2022年發動搜索時，在其辦公室與住所查獲高達2710萬元現金，連同相關業者款項合計近2900萬元，創下貪瀆案現場扣押現金最高紀錄，包含徐漢及其他涉案的23人，都遭檢方依貪污、洗錢等罪嫌起訴。儘管證物確鑿，徐漢在長達4個月的偵查及後續審理中始終否認犯行。由於涉案情節重大且有串證逃亡之虞，他曾被羈押禁見一年半，直到去年6月才獲准以500萬元交保，並配合限制出境及配戴電子腳環監控，然而，一審歷經三年半仍未結案，原訂於今年3月23日宣判，未料徐漢竟在此關鍵時刻棄保潛逃。根據調查，徐漢在19日上午展開逃亡計畫，他先前往左營高鐵站製造行蹤斷點，隨後改搭區間車南下屏東潮州，再隨機攔乘計程車前往萬巒。中午時分，他在萬巒鄉公所附近下車並剪斷電子腳環，導致監控中心訊號異常。雖然院方在下午2時火速發出拘票，並動員警方與海巡署封鎖邊境，但目前仍未發現其下蹤跡。