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中華郵政公司今（20）日舉辦創立130週年郵政節慶祝大會，董事長王國材表示，近期面對國際金融震盪挑戰，但經過努力後去年仍寫下淨利逾百億。現在最頭痛的則是中華郵政人員的「接班計畫」，希望讓公司化的職階人員接班主管，透過完整規劃達到適才適用。中華郵政創立達到130年，今日慶祝大會，前董事長張家祝、賴清祺、李紀珠、翁文祺，及金融、保險、集郵、物流業等代表共同出席。王國材指出，去年國際金融震動，特別美國總統川普的關稅影響，讓國際股匯市面臨波動，影響匯損跟避險成本，但在努力下，稅後淨利達101.54億元，展現穩健的經營與團隊韌性。至於壽險方面，公司推動保險數位服務，導入RPA、影像辨識及AI檢核機制，並改善網路投保流程及壽險產品，擴大數位投保績效。今年實施國際財務報導準則第17條（IFRS 17）與新一代清償能力制度（ICS）等新制度，將聚焦推展高合約服務邊際（CSM）商品，並提升保障型商品占比。然而，數位化發展下信件大幅減少，一年減少約4萬封郵件，去年丹麥更決定停止寄信服務，把郵筒拆掉。王國材表示，當務之急是把郵務量能轉型至包裹、快捷服務，包括主動上收服務、客戶關係管理等。今年郵政物流園區即將啟動，搭配自動化設備，及倉配一體作業流程，以提升公司物流競爭力。中華郵政在2003年從郵政總局改為交通部100%持股的國營公司。王國材說，公司化前的員工是「轉調人員」，後續的則是「職階人員」，現在全體員工約2萬4628人，其中有約兩成屬於轉調人員。「現在最頭痛的就是接班計畫」，王國材說，轉調人員優秀但在大量退休潮下，要讓職階人員可接班主管，包括處長、室主任、基層主管、副理等，是龐大人才規劃，希望從歷練到培訓秉持「適才適用」，確保經營無縫接軌。另外在集郵面向，115年11月20至25日，中華郵政將舉辦「臺北2026世界郵展」。屆時來自全球各地的集郵人士與珍貴郵品將齊聚臺北，不僅能促進國際郵政文化交流，也將大幅提升國際能見度及郵政文化軟實力。