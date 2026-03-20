前監察院院秘書長李俊俋去年（2025）5月以公務車接送愛犬去寵物美容，引爆濫用公務車風暴，包括田秋堇上班時間搭公務車去台北轉運站、蘇麗瓊搭公務車看牙齒、王榮璋理髮搭公務車、林郁容以公務車接送子女回家共4名監察委員遭告發，此外前文化部長史哲、前中選會主委李進勇也遭檢舉濫用公務車，分別遭調查局台北市調處及廉政署偵辦，不過臺北地檢署查無具體犯罪事證，這7名被告的行為也與犯罪無關，於今日逕行簽結。
關於李俊俋、田秋堇、蘇麗瓊、王榮璋、林郁容5人的部分，北檢調查，監察院去年的車輛油料費、養護費、通行費、短程洽公車資經立法院三讀全數刪除，從去年2月1日起，監察院副院長、監委、秘書長、副秘書長公務車調派，都由用車人自行負擔相關費用，而且因為車輛只有投保汽車強制險，如果發生車禍無法理賠，必須由用車人自行負擔；這5名被告用車行為均為自費支出，難認定主觀上有圖利或背信的犯罪意圖，而且客觀上也沒造成國庫或監察院的財產損害。
檢方認定，既然李俊俋等5人使用公務車的行為不涉及刑責，基於憲法機關權力分立與內部監督自律的原則，是否不當或有違失、違反監察委員自律規範，應該屬於監察院內部監督的自律範疇。
至於史哲搭文化部公務車去診所推拿再回家的部分，北檢指出，他的行車路線位於公務車從辦公室返回官邸的路線中間，並無重大偏移的情形，可知史哲因腳痛不適，於下班後前往推拿診所治療取藥治療後返回住家，具有時間密接性，也屬於他上、下班歷程所需的合理通勤時間，診所的位置並未逸脫史哲上、下班路線的合理生活圈範圍，依照一般人之生活經驗以及《中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點》第10點規定，應屬下班後順路前往的行為，尚難認定史哲的行為已逸脫公務車使用規定。
檢察官再計算文化部上班地點到史哲官邸的距離，以及下班後先去診所再回官邸的距離，相差很少，也足以證明史哲是因為腳痛不適，一時便利而搭乘公務車前往治療取藥，難認他主觀上有不法意圖和背信的犯意。
李進勇則被告發下班途中搭公務車購晚餐再返回住所，檢方偵辦也認定他搭車回家路上買飯，具有時間密接性，屬於上下班歷程所需的合理通勤時間，而且餐廳所在位置並未逸脫上班地點及住居所的合理生活圈範圍，依一般人生活經驗及《中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點》第10點規定，應可認定屬於附隨於工作的必要行為，而非純粹的私人行為，因此尚難認定李進勇使用公務車的行為已逸脫相關規定，他主觀上也沒有不法意圖或背信的犯意。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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至於史哲搭文化部公務車去診所推拿再回家的部分，北檢指出，他的行車路線位於公務車從辦公室返回官邸的路線中間，並無重大偏移的情形，可知史哲因腳痛不適，於下班後前往推拿診所治療取藥治療後返回住家，具有時間密接性，也屬於他上、下班歷程所需的合理通勤時間，診所的位置並未逸脫史哲上、下班路線的合理生活圈範圍，依照一般人之生活經驗以及《中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點》第10點規定，應屬下班後順路前往的行為，尚難認定史哲的行為已逸脫公務車使用規定。
李進勇則被告發下班途中搭公務車購晚餐再返回住所，檢方偵辦也認定他搭車回家路上買飯，具有時間密接性，屬於上下班歷程所需的合理通勤時間，而且餐廳所在位置並未逸脫上班地點及住居所的合理生活圈範圍，依一般人生活經驗及《中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點》第10點規定，應可認定屬於附隨於工作的必要行為，而非純粹的私人行為，因此尚難認定李進勇使用公務車的行為已逸脫相關規定，他主觀上也沒有不法意圖或背信的犯意。
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