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▲監察委員蘇麗瓊搭公務車看牙醫也吃上官司，不過北檢認定因立法院刪除監察院公務車相關費用，監委用車均自費，所以沒有不法意圖。（圖／翻攝自張斯綱臉書）

▲史哲遭爆在文化部長任內搭公務車回家前先就醫推拿，不過北檢認定診所地點位在辦公室和住家的路線中間，屬於下班順路前往的行為，並未違規。（圖／翻攝自侯漢廷臉書）

▲前中選會主委李進勇搭公務車回家前先去買晚飯，檢方認為是附隨於工作的必要行為，並未涉及犯罪，予以簽結。（圖／翻攝台北市議員張斯綱臉書）

前監察院院秘書長李俊俋去年（2025）5月以，引爆濫用公務車風暴，包括田秋堇、蘇麗瓊、王榮璋、林郁容以共4名監察委員遭告發，此外前文化部長史哲、前中選會主委李進勇也遭檢舉濫用公務車，分別遭調查局台北市調處及廉政署偵辦，不過臺北地檢署查無具體犯罪事證，這7名被告的行為也與犯罪無關，於今日逕行簽結。關於李俊俋、田秋堇、蘇麗瓊、王榮璋、林郁容5人的部分，北檢調查，監察院去年的車輛油料費、養護費、通行費、短程洽公車資經立法院三讀全數刪除，，而且因為車輛只有投保汽車強制險，如果發生車禍無法理賠，必須由用車人自行負擔；這檢方認定，既然李俊俋等5人使用公務車的行為不涉及刑責，基於憲法機關權力分立與內部監督自律的原則，是否不當或有違失、違反監察委員自律規範，應該屬於監察院內部監督的自律範疇。至於的部分，北檢指出，他的，可知史哲因腳痛不適，於下班後前往推拿診所治療取藥治療後返回住家，具有時間密接性，也屬於他上、下班歷程所需的合理通勤時間，診所的位置並未逸脫史哲上、下班路線的合理生活圈範圍，依照一般人之生活經驗以及《中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點》第10點規定，檢察官再計算文化部上班地點到史哲官邸的距離，以及下班後先去診所再回官邸的距離，相差很少，也足以證明前往治療取藥，難認他主觀上有不法意圖和背信的犯意。，檢方偵辦也認定他搭車回家路上買飯，具有時間密接性，，依一般人生活經驗及《中央政府各機關學校購置及租賃公務車輛作業要點》第10點規定，，因此尚難認定李進勇使用公務車的行為已逸脫相關規定，他主觀上也沒有不法意圖或背信的犯意。