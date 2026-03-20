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NBA底特律活塞隊傳出令人揪心的消息。根據ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，當家球星，預計將缺席一段時間。這項傷病不僅衝擊活塞的季後賽佈局，更讓康寧漢極可能因「出賽場次不足」，提前退出本賽季所有個人獎項的評選。根據NBA現行規定，球員必須在82場例行賽中至少出賽（且每場至少上場20分鐘），才有資格競逐MVP、年度最佳陣容（All-NBA）及其他個人獎項。康寧漢本賽季至今出賽61場，交出場均的頂級數據。然而，活塞例行賽僅剩13場，以康寧漢目前需至少缺席兩週的傷勢來看，要湊齊剩下的4場出賽難度極高。這意味著即便他打出年度陣容等級的表現，也將因規則被硬生生剔除在名單外。針對此現狀，NBA知名評論員比爾·西蒙斯（Bill Simmons）在節目中公開為康寧漢抱不平。他認為65場的硬性門檻在面對真實傷病時顯得過於僵化：「如果蕭華（Adam Silver）今天宣布把出賽門檻從65場降到62場（最多缺席 20 場），真的會有人反對嗎？直接承認當初這個數字定得太高，及時調整才是正確的做法。」西蒙斯更直言，「如果康寧漢因為這樣無緣年度最佳陣容，那真的太離譜了。」這項備受爭議的「65場規定」是自起正式納入勞資協議（CBA）的。其核心目標是為了遏止聯盟日益嚴重的「負荷管理」（Load Management）現象。當時聯盟希望透過將個人獎項與薪資激勵（如入選年度陣容可簽下超級頂薪）掛鉤，來強制明星球員提高出賽率，以保障轉播品質與球迷權益。然而，當初為對付「輪休」而設的緊箍咒，如今卻成了康寧漢、甚至包括本季同樣處於達標邊緣的約基奇（Nikola Jokic）與唐西奇（Luka Doncic）等先前曾受傷的明星球員的緊箍咒。如何在「維持比賽品質」與「尊重競技表現」間取得平衡，無疑已成為聯盟急需解決的燙手山芋。