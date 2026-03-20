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台中市大里區昨（19）日發生一起驚悚車禍！28歲黃姓男子駕駛轎車左轉時，撞上正依綠燈過馬路的19歲廖姓女高中生，少女雖嘗試閃避仍被撞飛，肇事車輛隨後失控暴衝撞擊標誌桿才停下。女高中生也因受到擦挫傷，還好送醫後並無大礙，警方調查，黃男並無酒駕，針對未禮讓行人導致受傷，警方依《道路交通管理處罰條例》製單舉發，黃男將面臨最高3萬6000元罰鍰，吊扣駕照1至2年的代價。事故發生19日下午4時58分，當時28歲的黃姓男子駕駛轎車，正沿著台中市大里區五權南一路行駛，就在他準備左轉進入樹王路時，竟直接撞上正行走在斑馬線上的19歲廖姓女高中生。由於撞擊力道猛烈，少女當場被撞飛倒地，但肇事車輛並未隨即停下，而是失控暴衝，直到猛烈撞擊路旁的標誌桿後才終於停下，現場狀況相當混亂。事發後，警方與救護人員隨即趕抵現場，發現受傷的廖姓女高中生，全身有多處擦挫傷，立即將她緊急送往中山醫院救治，所幸經治療後並無生命危險。校方指出，當時廖姓女同學見車輛疾駛而來曾試圖閃避，卻仍不幸遭撞倒地；所幸校門口值勤教官第一時間上前幫忙報警，少女經急診檢查確認全身多處擦挫傷，觀察兩小時後已返家休息。至於肇事駕駛黃男經酒測，確認並無酒駕行為，針對這起事故，警方認定黃男未依規定停讓行人，將根據《道路交通管理處罰條例》第44條第4項製單舉發。黃男將面臨新臺幣1萬8000元以上、3萬6000元以下的罰鍰，吊扣駕駛執照1年至2年的處分。