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3類工作好發疝氣 常搬重物小心

許多男性步入中年後，不僅面臨攝護腺肥大困擾，甚至可能因此引發更尷尬的「疝氣」危機。顧家醫療總院長顧芳瑜分享，一名65歲退休男性，近期發現下腹部靠近大腿根處（腹股溝）莫名「鼓起一包」，原本以為只是變胖或發炎，便不以為意。直到後來異物感加重、伴隨不適。到醫院求診，形成「腹股溝疝氣」。顧芳瑜指出，該名患者已退休，長期有便秘困擾，加上患有攝護腺肥大卻未積極治療，每次上廁所無論解尿或排便都需用力擠壓；這種長期且持續的腹部高壓，導致腹壁薄弱處撐不住，腸子便順著薄弱處向外穿出。患者初期只覺得下體「怪怪的」，穿比較緊的內褲時，外觀會看得到明顯凸出一包，有些人甚至會誤以為自己是不是生殖器腫大。顧芳瑜說，腹股溝疝氣是腹壁破損造成的結構問題，藥物無法治癒，只能靠手術修補。許多患者初期會購買疝氣帶或穿緊身褲試圖壓制，但這只能暫時防止突出，無法癒合破口；若置之不理，破洞只會越來越大。一旦腸子卡在外面推不回去，形成「嵌頓性疝氣」，恐導致腸道缺血壞死。顧芳瑜表示，考量該名患者希望恢復期短，採用「微創無張力疝氣修補手術」；術後稍作休息，即可直接返家。除了攝護腺問題可能導致疝氣外，顧芳瑜也觀察到，某些特定職業型態的工作者可能好發疝氣；如從事物流倉儲、機場搬運或需頻繁搬運重物的重體力勞動者，因工作需要，腹部肌肉長期處於緊繃用力狀態，若加上本身腹壁結構較弱，就容易成為疝氣的高危險群。此外，近年來年輕族群流行做重訓，因重訓時下腹部常常用力，導致腹壓飆升而引發疝氣的案例也不少見。顧芳瑜建議，男性若發現腹股溝有不明腫塊，站立或用力時變大、躺下時消失，應盡早就醫檢查。若同時合併有攝護腺肥大造成的排尿困難，更應「治標也治本」，在修補疝氣的同時治療攝護腺問題，避免術後仍持續用力排尿，增加復發風險。