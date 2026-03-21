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痛風真的不能開玩笑！台中一名62歲黃姓男子，患有痛風多年卻始終「戒不掉口腹之慾」，日前左腳踝突然一陣劇痛，隨即竟像「爆漿」一般噴出大量乳白色組織液，嚇得趕緊就醫。醫師檢查後驚見，患者腳踝處竟藏著一顆「雞蛋大」的痛風石，且因體積過大硬生生撐破皮膚，連資深醫護都看傻眼，「沒見過這麼嚴重的」、亞大醫院骨折創傷科主任黃仁廷說，這名患者年輕時擔任貨車司機，作息不規律，加上應酬頻繁，40歲就出現痛風症狀。但他自認「忍一下就過」，發作時僅靠止痛藥應急，友人邀約喝酒時仍照喝不誤，從未規範接受降尿酸治療。長年尿酸失控下，大量結晶沉積在關節，黃男的手腳關節早已布滿肉眼可見的腫塊，甚至導致變形。這次因腳踝處的痛風石實在太大，長年壓迫下導致皮膚變薄、血液循環變差，就像「被撐破的氣球」一樣，因輕微摩擦就當場爆裂。黃仁廷強調，痛風石爆裂流出的白色糊狀物，是尿酸結晶與組織液的混合物。這種情況最怕的不是痛，而是「細菌大開門」。一旦發生感染，極易演變成蜂窩性組織炎、敗血症，甚至侵蝕骨頭造成骨髓炎。「如果感染控制不住，為了保命，最極端的手段就是截肢。」黃仁廷嚴肅警告，許多患者以為不痛就沒事，其實尿酸結晶正默默地在破壞關節與器官。黃仁廷呼籲，僅靠止痛藥無法阻止病情惡化，長期尿酸控制才是根本之道，不僅必須規律服用降尿酸藥物，定期追蹤血中尿酸數值，更應從生活型態調整做起，包括多喝水、避免過量飲酒，尤其是啤酒與烈酒，以及減少內臟、海鮮、紅肉等高普林食物攝取，並維持規律運動與理想體重，才能避免小病拖成大病需要手術處理，嚴重影響生活品質與行動能力。