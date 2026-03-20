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英國東南部肯特郡爆發腦膜炎群聚感染，我國疾管署表示，台灣近10年來，每年約有1至12例散發個案，而今年截至3月18日止有4例散發個案。而歐盟疾病預防暨控制中心（ECDC）針對群聚事件最新評估為，對歐盟地區的一般民眾公共衛生風險為「很低（very low）」，疾管署暫時不發旅遊警示，也將持續監測。疾管署發言人林明誠說，台灣時間（19）日ECDC對英國肯特郡發生腦膜炎群聚事件進行最新評估，針對歐盟地區一般民眾的公共衛生風險為「很低（very low）」，原因是此群聚並非社區傳播，現有確診個案主要為「特定時段」暴露於坎特伯雷（Canterbury）的夜店。另外一個曝露點為大學。林明誠表示，ECDC也建議，若歐盟地區出現與該感染事件相關的病例，應立即追蹤密切接觸者並給予醫療處置；而美國CDC對英國這起群聚，也沒提升旅遊警示。基於歐盟、美國對英國KENT腦炎群聚的觀察和應處，林明誠說明，疾管署將持續監測，暫不發旅遊警示。疾管署呼籲醫師看診詢問TOCC，加強對境外移入傳染病警覺和通報，民眾旅外時避免在人多密閉空間逗留，自國外返國後2週內也要自我健康監測，如有身體不適切莫輕忽，儘快就醫並主動告知旅遊史。