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面對數位化、電商物流需求增加，中華郵政近年積極轉型，董事長王國材表示，縱使面對國際金融局勢動盪，去年淨利仍達百億元，超出目標60億元，不止員工獎金4.4個月沒問題，更盼把超額盈餘挹注資本，目標補到1000億至1200億元左右，讓相關金融、壽險指標不要每次都「低空飛過」。中華郵政快捷郵件業務成長達13%，去年淨利達101.54億元。王國材指出，業務增加確實讓同仁負擔變重，目前招考會調整從一年一次，提高到一年兩次。另一方面也透過「半日制」在尖峰時段，如晚間、較早時段，補足全日制量能不足處，讓服務量能全面。王國材說，由於電商物流強調「當日配」，北中南地區只要在上午10點前交寄快捷，均可達成當日送達，東部則為隔日配，因此同仁需要下單後到倉庫收件作業等；目前採取輪班制以維護同仁權益。另，國營事業考核獎金加上績效獎金最高為4.4個月。王國材說，去年獲利超出目標60億元，員工4.4 個月獎金絕對沒問題。不過，目前資本額大概800億元，希望把公司股本補足到1,000億元至1,200億元水準；否則中華郵政的金融與壽險業務各項指標表現，常常都是「低空飛過」。此外，目前因為中東局勢動盪，國際油價飆升，影響經營成本，部分快遞業者、國際貨運業者醞釀調高費用。中華郵政郵務處處長柯清長指出，國際運費已在年初與航空公司簽訂年度契約，因此不會影響國際運費；國內部分中油有在控管，目前沒有規劃調整郵資。