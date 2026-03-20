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中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌收賄高達2700萬元遭檢方起訴，案件纏訟長達3年半，原訂於3月23日進行一審宣判。不料，去年獲准交保並接受科技監控的他，竟於本月19日展開逃亡，先前往左營高鐵站製造行蹤斷點，隨後輾轉至屏東萬巒剪斷電子腳環後失聯。儘管監控中心隨即發出告警，並由高雄與屏東警檢聯手追緝，但至今仍一無所獲。橋頭地方法院已於今日上午發布通緝，並依法沒收500萬元保釋金，目前警方正全力追查其藏匿下落。據了解，中油前執行長徐漢，在交保期間受到橋頭地方法院嚴密監控，除了限制出境與出海，還必須配戴電子腳環，並於每週固定時間在住家門牌前自拍上傳報到，不料隔日便展開逃亡計畫。根據調查顯示，徐漢於19日上午展開行動，為了誤導追緝，他先前往左營高鐵站製造行蹤斷點，隨後改搭區間車南下屏東潮州，再隨機攔乘計程車前往萬巒。當天中午，他在萬巒鄉公所附近下車並剪斷腳環，隨即導致科技設備監控中心發出三級告警訊號。橋頭地院在當日下午1時55分接獲通報後，火速動員高雄、屏東兩地的警檢單位展開緊急拘提，但仍一無所獲。由於徐漢至今去向不明、拘提未果，橋頭地方法院已於今日上午對他發布通緝，並依法裁定沒收先前繳納的500萬元保釋金，目前警方正全面清查其可能的藏匿地點。回顧事件，檢方調查指出，徐漢在擔任中油煉製事業部執行長期間，涉嫌利用職權在總額近十億元的標案中護航業者，並透過白手套收受賄款。檢廉於2022年發動搜索時，在其辦公室與住所查獲高達2710萬元現金，連同相關業者款項合計近2900萬元，創下貪瀆案現場扣押現金最高紀錄，包含徐漢及其他涉案的23人都遭檢方依貪污、洗錢等罪嫌起訴。儘管證物確鑿，徐漢在長達4個月的偵查及後續審理中始終否認犯行。由於涉案情節重大且有串證逃亡之虞，他曾被羈押禁見一年半，直到去年6月才獲准以500萬元交保，並配合限制出境及配戴電子腳環監控，然而，一審歷經三年半仍未結案，原訂於今年3月23日宣判，未料徐漢竟在此關鍵時刻棄保潛逃。