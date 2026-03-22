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這真的比悲傷更悲傷！台中一名 50 多歲男子，因不安全性行為感染(菜花)，竟意外透過共用毛巾與衛浴設備，主治醫師黃品叡指出，該名患者診後經提醒，帶其同住兒子就醫，竟發現並無性經驗的兒子也遭感染。李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，該名中年患者就醫時自述，數月前曾有不安全性行為，隨後在龜頭處發現約4顆水泡狀突起。患者起初不以為意，自行至藥房買藥擦拭，未料症狀不但沒改善，病灶反而愈發腫大，驚覺事態嚴重才趕緊就醫，經診斷確診為感染菜花，隨即安排電燒治療。黃品叡指出，由於菜花病毒可在環境中存活，他在治療期間叮囑患者應拋棄舊有毛巾與內褲，並對家中衛浴、馬桶進行徹底消毒，同時建議同住家人接受檢查。沒想到患者無性經驗、自認「母胎單身」的兒子就診後，經觸診確認下體也長出兩顆菜花。該名年輕患者在診間一度崩潰，強調自己從未有過性行為，對受感染感到難以置信。醫師分析，此個案高度懷疑是因長期共用毛巾或接觸被病毒污染的浴廁設備，導致「間接傳染」。針對近期門診案例增加，黃品叡透露，近三個月內已收治至少13例菜花個案。他強調：潛伏期警訊，菜花潛伏期平均約 2 至 3 個月，初期病灶不痛、不癢，容易被患者忽略。切勿自行服藥：感染初期若自行買藥治療，往往錯過黃金期，甚至因藥物刺激導致病情惡化。預防措施，除了落實安全性行為、不共用私人衛生用品外，醫師建議男女皆可接種 HPV 疫苗以建立免疫屏障，降低重複感染與傳播風險。目前該對父子均已接受治療並穩定追蹤。醫師呼籲民眾，若發現身體異狀應尋求專業醫療協助，治療後三個月內仍需回診，確保徹底根除。