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▲高雄市長陳其邁出席全球最大人工智慧盛會NVIDIA GTC大會，透過「智慧高雄燈塔計畫」向國際展現高雄「主權 AI」的實踐。（圖／高市府提供）

高雄市長陳其邁率市府團隊出訪美國，11日至18日行程馬不停蹄並於今（20）日凌晨飛抵台灣，成功達成三大突破，包括「台美日半導體戰略三角」、「矽光子產學合作」及「輸出高雄城市主權AI經驗」。陳其邁指出，從與亞利桑那州、熊本縣共同落實台美日三方供應鏈合作，到佈局後摩爾定律時代的矽光子技術，高雄正以前瞻佈局與國際頂尖資源對接。此次，陳其邁訪美從亞利桑那州的半導體韌性佈局，邁向加州矽谷的AI應用實踐，首要突破，確立台美日半導體戰略三角，寫下台灣城市外交新頁，不僅由高雄市政府與日本熊本縣廳首度組成「台日城市聯合訪美團」，共同前往亞利桑那州，更促成與亞利桑那州州長凱蒂·霍布斯（Katie Hobbs）、熊本縣知事木村敬三方正式簽署「經濟交流促進備忘錄」，宣告確立「半導體戰略三角」。陳其邁指出，這不僅是地方政府間的產業連結，更是橫跨太平洋的供應鏈韌性佈局。高雄與熊本作為台日半導體製造重鎮，透過與亞利桑那州的戰略合作，不僅強化了先進製程的穩定性，更向世界展示民主陣營在維護全球供應鏈安全上的堅定承諾，共同構築具高度韌性的產經生態系。其次，搶佔次世代「矽光子」技術與國際人才先機。高雄市政府訪團亦前往享譽全球的「光學之谷」土桑市（Tucson），與亞利桑那州商務廳、皮馬郡與土桑市政府，攜手亞利桑那大學及國立中山大學進行產官學六方深入對話，更共同簽署「六方半導體生態系與全球人才夥伴合作備忘錄」，進一步由州政府層級落實與地方政府與學術機構的連結，開啟人才培育的合作對接。完成六方MOU簽署，開啟中山大學與亞利桑那大學的強強聯手。為在後摩爾定律時代的矽光子戰場奪得先機。第三是超前部署半導體產業韌性，陳其邁出席NVIDIA年度科技盛會GTC大會，為全台唯一連續兩年獲邀的城市首長。見證Agentic AI與物理AI的技術突破，成功透過「智慧高雄燈塔計畫」向國際展現高雄「主權 AI」的具體實踐。訪團更密集拜會NVIDIA、鴻海、AT&T、Google等企業，聚焦於主權 AI的數據自主與即時治理，讓人工智慧資料與算力的建置地點選擇更具彈性。陳其邁指出，從亞利桑那的半導體製造、到矽谷的AI應用，高雄透過與熊本、亞利桑那的結盟，確保半導體供應鏈韌性；而中山大學與亞利桑那大學的產學合作，則厚植了技術研發的領先實力，另一方面，透過推動城市主權 AI，確保城市治理的數位自主與韌性。