美國司法部當地時間19日公布一份起訴書，指控伺服器大廠美超微（Supermicro，SMCI）共同創辦人廖姓男子（Yih-Shyan Patrick Liaw）及台籍高層、承包商共3人，涉嫌違反美國的出口管制法，協助走私至少價值25億美元的AI技術、產品到中國。目前廖男與孫姓承包商（Ting-Wei Sun）已被捕，台灣辦公室張姓經理（Ruei-Tsang Chang）則在逃。
根據《路透社》報導，美國檢方在起訴書中，並未明確點名美超微，僅提及一家「美國製造商」，不過總部位於加州聖荷西的美超微已證實，收到聯邦檢方通知起訴事宜，公司本身沒有被列為被告，也正全力配合政府調查，強調起訴書所述之個人行為，已嚴重違反公司政策。
報導引述起訴書，描述被告如何系統性掩蓋將AI技術流向中國的手法，包含將美國製造的伺服器，經由台灣運往東南亞其他國家，在那裡裝入未標記的包裝盒後運往中國，但美國早在2022年就對中國實施先進AI晶片出口限制。
起訴書雖未透露該案涉及的具體晶片名稱、型號，但眾所周知，在AI晶片市場中，輝達（NVIDIA）佔據主導地位。美國檢方指控，做案手法包括使用吹風機移除、重貼伺服器外箱的標籤與序號貼紙，接著再把假伺服器重新裝回原廠箱子內。
美國司法部還在聲明中表示，被告隨著時間的推移，越來越肆無忌憚，導致大量受管制、裝有美國AI技術的伺服器被送往中國，光是2025年4月至2025年5月期間，就有價值超過5億美元的伺服器被非法轉移。
目前廖男、孫男皆已遭逮捕，張姓經理則仍在逃。輝達也透過聲明強調，嚴格遵守出口法律是首要任務，輝達不為非法行為提供任何服務或支持。
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報導引述起訴書，描述被告如何系統性掩蓋將AI技術流向中國的手法，包含將美國製造的伺服器，經由台灣運往東南亞其他國家，在那裡裝入未標記的包裝盒後運往中國，但美國早在2022年就對中國實施先進AI晶片出口限制。
起訴書雖未透露該案涉及的具體晶片名稱、型號，但眾所周知，在AI晶片市場中，輝達（NVIDIA）佔據主導地位。美國檢方指控，做案手法包括使用吹風機移除、重貼伺服器外箱的標籤與序號貼紙，接著再把假伺服器重新裝回原廠箱子內。
美國司法部還在聲明中表示，被告隨著時間的推移，越來越肆無忌憚，導致大量受管制、裝有美國AI技術的伺服器被送往中國，光是2025年4月至2025年5月期間，就有價值超過5億美元的伺服器被非法轉移。
目前廖男、孫男皆已遭逮捕，張姓經理則仍在逃。輝達也透過聲明強調，嚴格遵守出口法律是首要任務，輝達不為非法行為提供任何服務或支持。