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優沐科技為晟德集團旗下首個氫能事業，近日在中國東方氫港舉行產品發表，宣告大容積玻纖儲氫瓶全面量產階段，並將首批產品交付澳洲綠能客戶Hiringa。總經理曾智明指出，新產品大幅降低耗能，具備200至450bar的壓力範圍與20年以上的超長期使用壽命，以輕量化極大化客戶的投資回報率。優沐主要耕耘氫氣儲存市場，用玻璃纖維取代傳統鋼瓶儲存，重量可大幅減少70%，等於運輸量可提升2至3倍，大型氫氣站是主要的客戶，目前已具備年產2萬支氣瓶的產能規模，受到國際重視。北京清華工業研發研究院副院長朱德權直指，氫氣產業最困難的是儲存與運送安全，優沐科技具獨一無二的市場地位，將為氫能解決方案的領導者。晟德董事長王素琦表示，全球皆有氫氣儲存的市場需求，而且潔淨能源市場愈來愈受到國際重視，從2023年起開始投資優沐科技，目前持股約12%，證明晟德已跨出生技領域，未來將持續挹注強勁成長動能。曾智明說，新產品大幅降低耗能，具備 200至450 bar 的壓力範圍與 20 年以上的超長期使用壽命，以輕量化極大化客戶的投資回報率。不只如此，優沐正與中石化嘉興、羚牛新能源、嘉興燃氣等啟動「嘉興氫能示範項目生態聯盟」，串聯氫能的製、儲、運、形成緊密生態系，瞄準亞洲龐大的商用車與氫能市場。