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台中市長盧秀燕於美東時間18日，與卜睿哲、葛來儀等9位華府重量級智庫學者展開近2小時的深度座談。盧秀燕全程以英文發表談話，強調穩健的國防應建立在政府與民眾的透明溝通之上，並主張「順從民意」與「內部團結」是守護台海和平、推動台灣進步的核心動力。座談中，盧秀燕分享其施政穩健的關鍵。她認為，在變動的國際局勢中，唯有透過積極「從異中求同」凝聚全民共識，台灣才能展現應對挑戰的韌性。她特別提到，國防政策不應僅限於軍事層面，更應與民意接軌，透過透明化的溝通強化內部團結，進而成為守護台海穩定的堅實基礎。憑藉深厚的國防外交背景，盧秀燕於會中精闢分析指出，外交工具應具備靈活彈性，不應被窄化為統獨標籤。她強調，優秀的領導者應具備與意見相左族群對話的勇氣，採取溫和、漸進的改革路線推動治理。與會學者對盧秀燕能將地方第一線的施政經驗，轉化為宏觀的國際戰略思維表示高度肯定。場午餐座談會陣容強大，邀集美國在台協會前主席、「布魯金斯學會」資深學者卜睿哲(Richard Bush)、 「德國馬歇爾基金會」(GMF)印太計畫主任葛來儀(Bonnie Glaser)、「美國企業研究所(AEI)」資深研究員古柏(Zack Cooper)及「史汀生中心」資深研究員孔明尚(Michael Cunningham)等9位來自不同政治光譜與學經歷背景的菁英。與會學者對於盧秀燕坦率的交流態度與卓越見解印象深刻，認為其兼具地方治理實務與國際宏觀視野，充分展現領袖特質。這場深度對話成功向美方智庫傳遞了台灣務實、穩健的聲音，為台美實質切磋留下重要紀錄。