農曆二月初三「文昌帝君生日」將於明（21）日到來，文昌帝君掌管功名祿位，是學生、上班族祈求考試順利或工作升遷的開運大吉。根據命理專家楊登嵙、高宏寓提供文昌帝君生日怎麼拜建議，包括文昌帝君生日拜拜流程、拜文昌帝君最靈驗時間、拜文昌帝君供品、拜文昌帝君禁忌，以及拜文昌帝君開運法等，提醒在明日提早前往祭拜，以此祈求金榜題名、帶來整年好運。
📍文昌帝君生日由來
「文昌帝君」誕辰在每年農曆二月初三，2026年對應國曆3月21日，文昌帝君又稱梓潼帝君、文昌君，是文昌星的化身，文昌帝君主宰功名祿位，讀書人祭拜祈求金榜題名，公教人員與上班族則祈求工作升遷、仕途如意，是讀書考試的學子或想要升官的朋友不可錯過的開運大日子。
📍文昌帝君生日拜拜時間
◾卯時：清晨5時10分～清晨6時50分
◾辰時：上午7時10分～上午8時10分
◾巳時：上午9時10分～上午10時10分
◾午時：上午11時10分～下午12時30分
◾未時：下午13時10分～下午14時50分
◾酉時：下午17時10分～晚上18時30分
📍文昌帝君生日拜拜流程
◾步驟1：進廟時左進右出，以面向廟的角度，從龍邊（右邊）進廟，有「魚躍龍門」的意涵。
◾步驟2：放供品時用雙手將供品、物品置於供桌。包括准考證正本要拜拜時才放，以免遺失）、影本、文昌帝君祈福卡、考試當天穿的衣服、考試工具等。
◾步驟3：點香參拜依序祭拜天公、主神、主神旁神明（陪祀神明）與文昌帝君，但每間廟宇順序不同，建議按照廟方指示，或先詢問廟方人員拜法。
◾步驟4：持香向文昌帝君祈求考試順利。
◾步驟5：過爐時將平安符、准考證正本、影本、考試當天衣服、考試工具、文昌帝君祈福卡，過爐火請文昌帝君加持，祈求考試平安順利。
◾步驟6：等待香柱過半，就可以雙掌合十鞠躬離開。
📍文昌帝君生日拜拜供品
◼︎ 芹菜：代表勤學、勤奮。
◼︎ 蒜：諧音「算」，代表會計算，計算題都對。
◼︎ 蔥：諧音「聰」，象徵聰明、開智慧、耳聰目明
◼︎ 竹筍：象徵順利。
◼︎ 包子、粽子：有包中之意。
◼︎ 菜頭：好采頭。
◼︎ 桂花：發貴、蟾宮折桂。
◼︎ 發糕、粽子：高中。
◼︎ 油一瓶：加油，象徵努力向上。
◼︎ 文昌筆：其含義就是希望考生勤奮用功，一舉高中，金榜題名，得到好采頭。
📍文昌帝君生日拜拜禁忌
◼︎ 禁忌1：供品拜過後一定要帶回家煮給考生吃，但「芹菜、蔥、蒜」煮時「不可加丸子、蛋」，免得考生考個零蛋或完蛋。
◼︎ 禁忌2：喝茶的時候要喝包種（象徵包中）茶，絕不能喝烏龍茶以免鬧烏龍，考試出差錯。
◼︎ 禁忌3：不論是包子或粽子，準備時應避免裡面有蛋黃，因圓形的蛋黃也易與零分連結在一起。
📍文昌帝君生日拜拜祝禱文
🟡學生版
「奉請文昌帝君在上，弟子/信女○○○（姓名），出生於農曆/國曆○○年○○月○○日，現居於○○○（住址），將於（考試日期）參加（考試全名），考場在（考場地址），准考證號碼為（號碼）。祈求文昌帝君加持，惠賜給我這一次金榜題名的機會。若能考上/考好，定於考後一個月內，備妥供品（如鮮花素果）再來還願，並會（做功德/捐款/服務），懇請文昌帝君護佑，保佑一切順利。」
🟡公務員、上班族版
「奉請文昌帝君在上，信男／信女○○○（姓名），出生於農曆○年○月○日，住在○○○。今日準備供品誠心敬拜，祈求文昌帝君開智慧、保佑工作順利、思緒清晰、職場人際和諧、貴人提攜。特別祈求（具體說明心願），祈求帝君加持，叩謝神恩。」
📍文昌帝君生日開運法
🟡安文昌燈
文昌燈不僅適用於莘莘學子、公務人員，也適用於一般受薪任職的文員、上班族、教師與所有讀書人。除參與考試之人需安奉外，對於工作有要升遷或需增進智慧、聰明之人亦需安奉。安奉文昌燈附上開光加持開竅文昌符，可帶身或放在枕頭內，讓學生智慧增長、學業進步、考運亨通、金榜題名、功成名就。上班者工作穩定、聰明開竅、智慧處事、工作升遷、仕途如意、加官晉祿。
🟡求文昌筆
「文昌星」主宰文昌、考試、智慧，「四」數在風水屬文昌數，「巽」為「文昌位」，五行屬木，為綠色。可用四支毛筆用紅線串連，拜完文昌帝君後吊掛在該位置，對於面臨考試的人，可增加考運，集中注意力；公司負責人、主管、幹部可助其判斷正確，提昇工作效率、業績。
用紅線將毛筆綁起來，成為一個平面，變成「文昌筆」，吊掛在「文昌位」、書桌或辦公桌。「文昌筆」如果是擺橫的，要將筆尖的方向朝左龍邊（如圖）；若是文昌筆是擺直的，則是筆尖要朝上，符合地理風水之「筆架山」；擺設對很重要，更能發揮「文昌筆」的作用來。
🟡文昌位掛畫像
文昌位是掌管學業、考試、職務升遷與事業規劃的風水方位，2026年風水文昌位在「東北方」，建議在巳時（上午9：10～上午10：10）透過改變環境磁場增強運勢，可掛上旭日東昇圖或是抽象畫，藉此提升靈性、步步高升。
資料來源：楊登嵙、高宏寓、中壢仁海宮
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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「文昌帝君」誕辰在每年農曆二月初三，2026年對應國曆3月21日，文昌帝君又稱梓潼帝君、文昌君，是文昌星的化身，文昌帝君主宰功名祿位，讀書人祭拜祈求金榜題名，公教人員與上班族則祈求工作升遷、仕途如意，是讀書考試的學子或想要升官的朋友不可錯過的開運大日子。
◾卯時：清晨5時10分～清晨6時50分
◾辰時：上午7時10分～上午8時10分
◾巳時：上午9時10分～上午10時10分
◾午時：上午11時10分～下午12時30分
◾未時：下午13時10分～下午14時50分
◾酉時：下午17時10分～晚上18時30分
◾步驟1：進廟時左進右出，以面向廟的角度，從龍邊（右邊）進廟，有「魚躍龍門」的意涵。
◾步驟2：放供品時用雙手將供品、物品置於供桌。包括准考證正本要拜拜時才放，以免遺失）、影本、文昌帝君祈福卡、考試當天穿的衣服、考試工具等。
◾步驟3：點香參拜依序祭拜天公、主神、主神旁神明（陪祀神明）與文昌帝君，但每間廟宇順序不同，建議按照廟方指示，或先詢問廟方人員拜法。
◾步驟4：持香向文昌帝君祈求考試順利。
◾步驟5：過爐時將平安符、准考證正本、影本、考試當天衣服、考試工具、文昌帝君祈福卡，過爐火請文昌帝君加持，祈求考試平安順利。
◾步驟6：等待香柱過半，就可以雙掌合十鞠躬離開。
◼︎ 芹菜：代表勤學、勤奮。
◼︎ 蒜：諧音「算」，代表會計算，計算題都對。
◼︎ 蔥：諧音「聰」，象徵聰明、開智慧、耳聰目明
◼︎ 竹筍：象徵順利。
◼︎ 包子、粽子：有包中之意。
◼︎ 菜頭：好采頭。
◼︎ 桂花：發貴、蟾宮折桂。
◼︎ 發糕、粽子：高中。
◼︎ 油一瓶：加油，象徵努力向上。
◼︎ 文昌筆：其含義就是希望考生勤奮用功，一舉高中，金榜題名，得到好采頭。
◼︎ 禁忌1：供品拜過後一定要帶回家煮給考生吃，但「芹菜、蔥、蒜」煮時「不可加丸子、蛋」，免得考生考個零蛋或完蛋。
◼︎ 禁忌2：喝茶的時候要喝包種（象徵包中）茶，絕不能喝烏龍茶以免鬧烏龍，考試出差錯。
◼︎ 禁忌3：不論是包子或粽子，準備時應避免裡面有蛋黃，因圓形的蛋黃也易與零分連結在一起。
🟡學生版
「奉請文昌帝君在上，弟子/信女○○○（姓名），出生於農曆/國曆○○年○○月○○日，現居於○○○（住址），將於（考試日期）參加（考試全名），考場在（考場地址），准考證號碼為（號碼）。祈求文昌帝君加持，惠賜給我這一次金榜題名的機會。若能考上/考好，定於考後一個月內，備妥供品（如鮮花素果）再來還願，並會（做功德/捐款/服務），懇請文昌帝君護佑，保佑一切順利。」
🟡公務員、上班族版
「奉請文昌帝君在上，信男／信女○○○（姓名），出生於農曆○年○月○日，住在○○○。今日準備供品誠心敬拜，祈求文昌帝君開智慧、保佑工作順利、思緒清晰、職場人際和諧、貴人提攜。特別祈求（具體說明心願），祈求帝君加持，叩謝神恩。」
🟡安文昌燈
文昌燈不僅適用於莘莘學子、公務人員，也適用於一般受薪任職的文員、上班族、教師與所有讀書人。除參與考試之人需安奉外，對於工作有要升遷或需增進智慧、聰明之人亦需安奉。安奉文昌燈附上開光加持開竅文昌符，可帶身或放在枕頭內，讓學生智慧增長、學業進步、考運亨通、金榜題名、功成名就。上班者工作穩定、聰明開竅、智慧處事、工作升遷、仕途如意、加官晉祿。
「文昌星」主宰文昌、考試、智慧，「四」數在風水屬文昌數，「巽」為「文昌位」，五行屬木，為綠色。可用四支毛筆用紅線串連，拜完文昌帝君後吊掛在該位置，對於面臨考試的人，可增加考運，集中注意力；公司負責人、主管、幹部可助其判斷正確，提昇工作效率、業績。
用紅線將毛筆綁起來，成為一個平面，變成「文昌筆」，吊掛在「文昌位」、書桌或辦公桌。「文昌筆」如果是擺橫的，要將筆尖的方向朝左龍邊（如圖）；若是文昌筆是擺直的，則是筆尖要朝上，符合地理風水之「筆架山」；擺設對很重要，更能發揮「文昌筆」的作用來。
文昌位是掌管學業、考試、職務升遷與事業規劃的風水方位，2026年風水文昌位在「東北方」，建議在巳時（上午9：10～上午10：10）透過改變環境磁場增強運勢，可掛上旭日東昇圖或是抽象畫，藉此提升靈性、步步高升。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。