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📍文昌帝君生日由來

▲文昌帝君又稱梓潼帝君、文昌君，是文昌星的化身，文昌帝君主宰功名祿位，讀書人祭拜祈求金榜題名，公教人員與上班族則祈求工作升遷。（圖／台北市文昌宮臉書）

📍文昌帝君生日拜拜時間

▲祭拜文昌帝君時，若選擇開運吉時會更靈驗。（圖／記者李政龍攝）

📍文昌帝君生日拜拜流程

▲文昌帝君祭拜流程。（圖／中壢仁海宮中壢媽臉書）

📍文昌帝君生日拜拜供品

▲楊登嵙表示，祭拜文昌帝君的供品，一般以生菜為主。（圖／楊登嵙提供）

📍文昌帝君生日拜拜禁忌

▲「芹菜、蔥、蒜」煮時「不可加丸子、蛋」，免得考生考個零蛋或完蛋，喝茶時也不能喝烏龍茶，以免考試出差錯。（圖／楊登嵙提供）

📍文昌帝君生日拜拜祝禱文

🟡學生版

🟡公務員、上班族版

▲祭拜文昌帝君時把詳細資料說明清楚，包含姓名、出生年月日、居住地址、考試項目、考試時間、考試地點、考場位置、准考證號碼等等，讓神明可以找到你。（圖／記者連宜方攝）

📍文昌帝君生日開運法

🟡安文昌燈

安奉文昌燈附上開光加持開竅文昌符，可帶身或放在枕頭內

▲文昌燈不僅適用於莘莘學子、公務人員，也適用於一般受薪任職的文員、上班族、教師與所有讀書人。（圖／大甲鎮瀾宮臉書）

🟡求文昌筆

可用四支毛筆用紅線串連，拜完文昌帝君後吊掛在該位置，對於面臨考試的人，可增加考運，集中注意力；公司負責人、主管、幹部可助其判斷正確

「文昌筆」如果是擺橫的，要將筆尖的方向朝左龍邊（如圖）；若是文昌筆是擺直的，則是筆尖要朝上，符合地理風水之「筆架山」

▲可用四支毛筆用紅線串連，拜完文昌帝君後吊掛在該位置，對於面臨考試的人，可增加考運。（圖／楊登嵙提供）

🟡文昌位掛畫像

2026年風水文昌位在「東北方」，建議在巳時（上午9：10～上午10：10）透過改變環境磁場增強運勢，可掛上旭日東昇圖或是抽象畫